RBC stuft Tesla auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach weltweiten Auslieferungsdaten im vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die gemeldeten Zahlen bedeuteten einen Rückgang von rund 16 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit liege der Wert unter der von dem Elektroautobauer zur Verfügung gestellten Konsensschätzung. Laut Narayan dürfte Teslas Auslieferungen nicht nur durch das Auslaufen der Förderung von E-Autos in den USA im September belastet worden sein, sondern auch von den gestiegenen Exporten von BYD und anderen chinesischen E-Autoherstellern nach Europa./ck/rob/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 10:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 10:34 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,01 % und einem Kurs von 377EUR auf Tradegate (02. Januar 2026, 18:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: Tesla

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 500

Kursziel alt: 500

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



