    AKTIE IM FOKUS 3

    Tesla auf fortgesetzter Talfahrt nach schwachen Verkaufszahlen

    Für Sie zusammengefasst
    • Tesla-Aktie fällt weiter, enttäuschende Auslieferungen.
    • Konkurrenz von BYD und anderen Chinesen wächst stark.
    • Musk setzt auf Robotaxis, Anleger bleiben optimistisch.
    Tesla auf fortgesetzter Talfahrt nach schwachen Verkaufszahlen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neue Fassung mit RBC-Kommentar und aktuellem Kurs)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die vor Weihnachten begonnene Talfahrt der Tesla-Aktie hat sich am ersten Handelstag des neuen Jahres fortgesetzt. Kurz vor dem Handelsstart an diesem Freitag vorgelegte weltweite Auslieferungszahlen machten den Erwartungen an einen freundlichen Jahresauftakt einen Strich durch die Rechnung.

    Das Papier des Elektroautobauers, das zum Börsenauftakt zunächst zwar vom fortgesetzten Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz profitiert hatte und bis auf rund 458 US-Dollar gestiegen war, drehte schon bald in die Verlustzone. Zuletzt gab es um 1,6 Prozent auf 442,37 Dollar nach und befindet sich damit auf dem tiefsten Stand seit dem 12. Dezember. Noch am 22. Dezember hatte es bei knapp unter 500 Dollar ein Rekordhoch markiert, im eher dünnen Handel nach Weihnachten hatten Anleger dann jedoch Kasse gemacht. Seither hat die Aktie rund elf Prozent eingebüßt.

    Die Auslieferungszahlen enttäuschten die Anleger auf ganzer Linie, denn sie waren nicht nur wie erwartet rückläufig. "Die Zahlen blieben mit einem Rückgang um 16 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal auch hinter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung zurück", kommentierte Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Dabei dürften Teslas Auslieferungen nicht nur durch das Auslaufen der Förderung von E-Autos in den USA im September belastet worden sein, erklärte der Analyst. Auch die gestiegenen Exporte des chinesischen Konkurrenten BYD und anderen chinesischen E-Autoherstellern nach Europa hätten dem Musk-Konzern wohl zugesetzt.

    So hatte BYD seine Auto-Verkäufe sowohl im Schlussquartal 2025 als auch im Gesamtjahr gesteigert und 2025 fast 2,3 Millionen reine E-Fahrzeuge ausgeliefert. Tesla hingegen schlug nur 1,6 Millionen Autos los. Auf das Jahr 2026 schauen die Branchenexperten ebenfalls nicht allzu optimistisch. Die durchschnittliche Schätzung für Tesla-Auslieferungen liegt aktuell bei 1,8 Millionen Fahrzeugen. Noch vor zwei Jahren war geschätzt worden, dass Tesla 2026 mehr als 3 Millionen Fahrzeuge verkaufen dürfte.

    Einen Grund dafür dürfte der Tesla-Gründer und Unternehmenslenker Musk selbst geliefert haben: etwa mit seiner Unterstützung für US-Präsident Donald Trump oder auch seiner Einmischung in den deutschen Bundestagswahlkampf 2025 samt seinem Gastauftritt bei der AfD.

    Der Hauptgrund dürfte allerdings die starke Konkurrenz der chinesischen Autobauer sein, die sich nicht nur in Europa mit attraktiven Preisangeboten neue Käuferschichten erschließen. Nachdem BYD 2024 den Titel des weltgrößten E-Autobauers noch knapp Tesla überlassen musste, sind nun die Chinesen die Nummer eins weltweit, wenn es um die Auslieferung reiner Elektroautos geht.

    Auch der chinesische E-Autobauer XPeng sorgt seit einiger Zeit für wachsende Aufmerksamkeit. Er hatte am Vortag Absatzzahlen für 2025 veröffentlicht und seine Autoverkäufe um 126 Prozent auf fast 430.000 Stück gesteigert.

    Allerdings will Musk den E-Autokonzern Tesla wie längst angekündigt wandeln und ihn auf neue Technologien ausrichten. "Robotaxis und Roboter sind ohnehin die Zukunft", sagte er nun auch angesichts der frisch vorgelegten schwachen Auslieferungszahlen.

    Anleger sehen die Aktie entsprechend zunehmend als eine Wette auf ein künftig breit wachsendes Geschäft mit selbstfahrenden Robotaxis sowie mit humanoiden Robotern. Allerdings: In beiden Bereichen steht Tesla erst am Anfang und trifft auch hier auf starke Konkurrenz.

    Die Aktionäre setzen darauf, dass Musk am Ball bleibt und diese Projekte vorantreibt, nachdem sie Anfang November einem riesigen Vergütungspaket für Musk zugestimmt hatten. Bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren winkt dem Konzernlenker ein Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar.

    Vor allem im letzten Drittel des vergangenen Jahres waren die Erwartungen an die unternehmerischen Fähigkeiten von Musk der Grund für Erholungsgewinne der Aktie gewesen. Trotz eines Kurseinbruchs bis weit in den April hinein stand daher letztlich für 2025 ein Kurszuwachs von gut elf Prozent auf dem Zettel. Seit dem Jahrestief im April hatte sich der Kurs sogar mehr als verdoppelt. Damit kam Tesla per Ende 2025 auf einen Börsenwert von rund 1,4 Billionen Dollar./ck/mis/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 10,95 auf Tradegate (02. Januar 2026, 18:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 40,20 Mrd..




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Teslas enttäuschende Zahlen unter Analystenerwartungen und die verhaltene Marktreaktion (vorbörslich ~460). Diskutiert werden schwache Umsätze, Risiken für Q1 durch auslaufende Subventionen (Norwegen/China) und ein geschrumpfter Q4‑Gewinn. Außerdem Debatten zu Robotaxi/Autonomie (Vision‑only ohne LIDAR, kleine Austin‑Flotte) und möglichen Bewertungsfolgen; vereinzelt werden Kostenersparnisse als bullish gewertet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
