Tesla auf fortgesetzter Talfahrt nach schwachen Verkaufszahlen

Das Papier des Elektroautobauers, das zum Börsenauftakt zunächst zwar vom fortgesetzten Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz profitiert hatte und bis auf rund 458 US-Dollar gestiegen war, drehte schon bald in die Verlustzone. Zuletzt gab es um 1,6 Prozent auf 442,37 Dollar nach und befindet sich damit auf dem tiefsten Stand seit dem 12. Dezember. Noch am 22. Dezember hatte es bei knapp unter 500 Dollar ein Rekordhoch markiert, im eher dünnen Handel nach Weihnachten hatten Anleger dann jedoch Kasse gemacht. Seither hat die Aktie rund elf Prozent eingebüßt.

NEW YORK (dpa-AFX) - Die vor Weihnachten begonnene Talfahrt der Tesla-Aktie hat sich am ersten Handelstag des neuen Jahres fortgesetzt. Kurz vor dem Handelsstart an diesem Freitag vorgelegte weltweite Auslieferungszahlen machten den Erwartungen an einen freundlichen Jahresauftakt einen Strich durch die Rechnung.

Die Auslieferungszahlen enttäuschten die Anleger auf ganzer Linie, denn sie waren nicht nur wie erwartet rückläufig. "Die Zahlen blieben mit einem Rückgang um 16 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal auch hinter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung zurück", kommentierte Tom Narayan von der kanadischen Bank RBC. Dabei dürften Teslas Auslieferungen nicht nur durch das Auslaufen der Förderung von E-Autos in den USA im September belastet worden sein, erklärte der Analyst. Auch die gestiegenen Exporte des chinesischen Konkurrenten BYD und anderen chinesischen E-Autoherstellern nach Europa hätten dem Musk-Konzern wohl zugesetzt.

So hatte BYD seine Auto-Verkäufe sowohl im Schlussquartal 2025 als auch im Gesamtjahr gesteigert und 2025 fast 2,3 Millionen reine E-Fahrzeuge ausgeliefert. Tesla hingegen schlug nur 1,6 Millionen Autos los. Auf das Jahr 2026 schauen die Branchenexperten ebenfalls nicht allzu optimistisch. Die durchschnittliche Schätzung für Tesla-Auslieferungen liegt aktuell bei 1,8 Millionen Fahrzeugen. Noch vor zwei Jahren war geschätzt worden, dass Tesla 2026 mehr als 3 Millionen Fahrzeuge verkaufen dürfte.

Einen Grund dafür dürfte der Tesla-Gründer und Unternehmenslenker Musk selbst geliefert haben: etwa mit seiner Unterstützung für US-Präsident Donald Trump oder auch seiner Einmischung in den deutschen Bundestagswahlkampf 2025 samt seinem Gastauftritt bei der AfD.

Der Hauptgrund dürfte allerdings die starke Konkurrenz der chinesischen Autobauer sein, die sich nicht nur in Europa mit attraktiven Preisangeboten neue Käuferschichten erschließen. Nachdem BYD 2024 den Titel des weltgrößten E-Autobauers noch knapp Tesla überlassen musste, sind nun die Chinesen die Nummer eins weltweit, wenn es um die Auslieferung reiner Elektroautos geht.

Auch der chinesische E-Autobauer XPeng sorgt seit einiger Zeit für wachsende Aufmerksamkeit. Er hatte am Vortag Absatzzahlen für 2025 veröffentlicht und seine Autoverkäufe um 126 Prozent auf fast 430.000 Stück gesteigert.

Allerdings will Musk den E-Autokonzern Tesla wie längst angekündigt wandeln und ihn auf neue Technologien ausrichten. "Robotaxis und Roboter sind ohnehin die Zukunft", sagte er nun auch angesichts der frisch vorgelegten schwachen Auslieferungszahlen.

Anleger sehen die Aktie entsprechend zunehmend als eine Wette auf ein künftig breit wachsendes Geschäft mit selbstfahrenden Robotaxis sowie mit humanoiden Robotern. Allerdings: In beiden Bereichen steht Tesla erst am Anfang und trifft auch hier auf starke Konkurrenz.

Die Aktionäre setzen darauf, dass Musk am Ball bleibt und diese Projekte vorantreibt, nachdem sie Anfang November einem riesigen Vergütungspaket für Musk zugestimmt hatten. Bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den kommenden Jahren winkt dem Konzernlenker ein Aktienpaket im Wert von einer Billion Dollar.

Vor allem im letzten Drittel des vergangenen Jahres waren die Erwartungen an die unternehmerischen Fähigkeiten von Musk der Grund für Erholungsgewinne der Aktie gewesen. Trotz eines Kurseinbruchs bis weit in den April hinein stand daher letztlich für 2025 ein Kurszuwachs von gut elf Prozent auf dem Zettel. Seit dem Jahrestief im April hatte sich der Kurs sogar mehr als verdoppelt. Damit kam Tesla per Ende 2025 auf einen Börsenwert von rund 1,4 Billionen Dollar./ck/mis/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 10,95 auf Tradegate (02. Januar 2026, 18:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um +2,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,51 %. Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 40,20 Mrd..



