IBM - Aktie verliert deutlich -5,07 % - 02.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die IBM Aktie. Sie fällt um -5,07 % auf 246,93€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,02 %, geht es heute bei der IBM Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

IBM ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Cloud-Computing, AI und IT-Dienstleistungen spezialisiert hat. Es konkurriert mit Microsoft, AWS und Google Cloud und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und umfassende Unternehmenslösungen aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die IBM-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +7,75 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die IBM Aktie damit um +0,94 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,32 %. Im Jahr 2026 gab es für IBM bisher ein Plus von +21,58 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,62 % geändert.

IBM Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,94 % 1 Monat -1,32 % 3 Monate +7,75 % 1 Jahr +21,52 %

Informationen zur IBM Aktie

Es gibt 935 Mio. IBM Aktien. Damit ist das Unternehmen 230,93 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

IBM Aktie jetzt kaufen?

Ob die IBM Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IBM Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.