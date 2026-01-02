Aktienmärkte: KI-Euphorie verpufft - böses Omen für 2026?

Das Jahr hatte für die Aktienmärkte stark begonnen: bereits in Asien steigende Kurse wegen der wieder einmal entfachten KI-Euphorie - aber die Party ist dann doch ziemlich herbe verpufft! Der Nasdaq 100 bereits über 1% im Plus, dann der Dreh ins Minus - ist das ein böses Omen für das Jahr 2026? Denn faktisch können die USA das KI-Rennen nicht gewinnen mit ihrem "höher, schneller-weiter-Ansatz": dazu fehlt es schon an Strom und Materialien, was China jedoch hat. Dabei hat sich die Wall Street wieeder einmal alle Mühe gegeben: Fake-News über die angebliche Nachfrage in China nach Nvidia-Chips, Aufstufungen (Micron) etc. Aber wenn das nicht reicht - wie soll die "KI-Echo-Blase" in 2026 dann wieder aufgepumpt werden?

Hinweise aus Video: