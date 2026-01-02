    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Marktgeflüster

    Aktienmärkte: KI-Euphorie verpufft - böses Omen für 2026?

    Der Nasdaq 100 bereits über 1% im Plus, dann der Dreh ins Minus - ist das ein böses Omen für das Jahr 2026?

    Das Jahr hatte für die Aktienmärkte stark begonnen: bereits in Asien steigende Kurse wegen der wieder einmal entfachten KI-Euphorie - aber die Party ist dann doch ziemlich herbe verpufft! Der Nasdaq 100 bereits über 1% im Plus, dann der Dreh ins Minus - ist das ein böses Omen für das Jahr 2026? Denn faktisch können die USA das KI-Rennen nicht gewinnen mit ihrem "höher, schneller-weiter-Ansatz": dazu fehlt es schon an Strom und Materialien, was China jedoch hat. Dabei hat sich die Wall Street wieeder einmal alle Mühe gegeben: Fake-News über die angebliche Nachfrage in China nach Nvidia-Chips, Aufstufungen (Micron) etc. Aber wenn das nicht reicht - wie soll die "KI-Echo-Blase" in 2026 dann wieder aufgepumpt werden?

    Hinweise aus Video:

    1. Silber explodiert, Gold warnt: Der System-Reset rückt näher

    2. Festung Amerika & National Security Strategy 2025: Das übersehene Dokument der neuen Weltordnung

     

    Das Video "Aktienmärkte: KI-Euphorie verpufft - böses Omen für 2026?" sehen Sie hier..



    Autor
    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Verfasst von Markus Fugmann
