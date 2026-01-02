Börsen Update USA - 02.01. - US Tech 100 schwach -1,66 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 48.146,70 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: Nike (B) +3,10 %, Chevron Corporation +2,96 %, Caterpillar +2,89 %, Boeing +2,87 %, Unitedhealth Group +2,09 %

Flop-Werte: IBM -4,97 %, Salesforce -4,68 %, Microsoft -2,89 %, Amazon -2,51 %, Travelers Companies -2,43 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.092,53 PKT und fällt um -1,66 %.

Top-Werte: ASML Holding NV NY +7,50 %, Intel +6,36 %, Micron Technology +5,49 %, Arm Holdings +4,63 %, Marvell Technology +4,33 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -11,03 %, Palantir -9,39 %, Intuit -7,26 %, Workday (A) -6,87 %, Shopify -6,44 %

Der S&P 500 steht bei 6.826,84 PKT und verliert bisher -1,13 %.

Top-Werte: Intel +6,36 %, Halliburton +5,60 %, Micron Technology +5,49 %, Occidental Petroleum +5,30 %, Devon Energy +4,78 %

Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -11,03 %, Palantir -9,39 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -8,23 %, Carvana Registered (A) -7,46 %, Progressive -7,26 %