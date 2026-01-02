Börsen Update
Börsen Update USA - 02.01. - US Tech 100 schwach -1,66 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.146,70 PKT und fällt um -0,59 %.
Top-Werte: Nike (B) +3,10 %, Chevron Corporation +2,96 %, Caterpillar +2,89 %, Boeing +2,87 %, Unitedhealth Group +2,09 %
Flop-Werte: IBM -4,97 %, Salesforce -4,68 %, Microsoft -2,89 %, Amazon -2,51 %, Travelers Companies -2,43 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 25.092,53 PKT und fällt um -1,66 %.
Top-Werte: ASML Holding NV NY +7,50 %, Intel +6,36 %, Micron Technology +5,49 %, Arm Holdings +4,63 %, Marvell Technology +4,33 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -11,03 %, Palantir -9,39 %, Intuit -7,26 %, Workday (A) -6,87 %, Shopify -6,44 %
Der S&P 500 steht bei 6.826,84 PKT und verliert bisher -1,13 %.
Top-Werte: Intel +6,36 %, Halliburton +5,60 %, Micron Technology +5,49 %, Occidental Petroleum +5,30 %, Devon Energy +4,78 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -11,03 %, Palantir -9,39 %, FICO (Fair Isaac Corporation) -8,23 %, Carvana Registered (A) -7,46 %, Progressive -7,26 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.