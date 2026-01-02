SAP Aktie mit Kursrutsch - - 02.01.2026

Mit einer Performance von -3,73 % musste die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SAP, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,18 % Verlust nach sich zog.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +0,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -11,58 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

SAP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,60 % 1 Monat -0,11 % 3 Monate -9,18 % 1 Jahr -11,68 %

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 247,11 Mrd.EUR € wert.

SAP Aktie jetzt kaufen?

Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.