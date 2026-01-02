    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAP AktievorwärtsNachrichten zu SAP

    SAP Aktie mit Kursrutsch - - 02.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -3,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein globaler Marktführer in Unternehmenssoftware, bekannt für seine ERP-Lösungen wie SAP S/4HANA. Es unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Geschäftsprozesse. Hauptkonkurrenten sind Oracle, Microsoft und Salesforce. SAPs Stärke liegt in integrierten Lösungen und einer starken Marktpräsenz in der DACH-Region.

    SAP Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.01.2026

    Mit einer Performance von -3,73 % musste die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,16 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei SAP, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -9,18 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +0,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in SAP eine negative Entwicklung von -11,58 % erlebt.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

    SAP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,60 %
    1 Monat -0,11 %
    3 Monate -9,18 %
    1 Jahr -11,68 %

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 247,11 Mrd.EUR € wert.

    DAX trotzt Wall Street: Deutsche Nebenwerte haussieren, US-Börsen schwächeln


    Zwischen Frankfurt und New York klaffen heute deutliche Unterschiede: Während deutsche Nebenwerte zulegen, geraten die US-Leitindizes spürbar unter Druck.

    Dax legt geringfügig zu - Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen hoch


    Zum Start ins neue Börsenjahr hat der Dax leicht zugelegt. Der Index wurde zum Xetra-Handelsschluss mit 24.539 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem …

    SAP Aktie jetzt kaufen?


    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -3,32 %
    +0,72 %
    +0,38 %
    -8,56 %
    -11,15 %
    +117,10 %
    +93,09 %
    +188,97 %
    +1.265.837,50 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460



