    Pascal Groß verlässt BVB und kehrt nach Brighton zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Pascal Groß wechselt von Dortmund zu Brighton.
    • Ablöse von knapp drei Millionen Euro für Groß.
    • Dortmund plant keinen Ersatz für den Mittelfeldspieler.
    MARBELLA (dpa-AFX) - Fußball-Nationalspieler Pascal Groß hat Borussia Dortmund verlassen und spielt künftig wieder für Brighton & Hove Albion in der englischen Premier League. Der Bundesligist kassiert für den 34 Jahre alten Mittelfeldspieler eine Ablöse von schätzungsweise knapp drei Millionen Euro. Die Vereine machten offiziell keine Angaben dazu. Der Vertrag von Groß in Dortmund wäre im Sommer ausgelaufen. In Brighton erhält er nach Club-Angaben eine Vertrag bis zum Sommer 2027.

    Für den vom Deutschen Fabian Hürzeler trainierten Premier-League-Club spielte der Mannheimer bereits von 2017 bis 2024, ehe er nach Dortmund gewechselt war. "Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, für Borussia Dortmund spielen zu dürfen", sagte Groß nach seinem Wechsel.

    Groß in Dortmund zuletzt nur noch Ersatz

    Nach einem überwiegend guten ersten Jahr beim BVB kam der Routinier zuletzt unter Trainer Niko Kovac kaum noch zum Zug und wurde auch in der Nationalmannschaft letztmals im September berücksichtigt. Zurück an alter Wirkungsstätte will sich Groß nun noch einmal für die WM im Sommer empfehlen. "Er ist nun mit dem Wunsch einer Veränderung an uns herangetreten, durch die er sich mehr Spielzeit als bisher in dieser Saison erhofft", sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

    "Das tut mir persönlich sehr weh. Ich habe ihn als Mensch und als Spieler sehr geschätzt", sagte Kovac im Trainingslager in Marbella, wohin der BVB schon ohne Groß gereist war. "Er möchte zur WM, das ist sein erklärtes Ziel. Das wollten wir ihm nicht verbauen."

    Bis kommenden Donnerstag bereitet Kovac sein Team in Andalusien auf die zweite Saisonhälfte vor. Der BVB reist in der kommenden Woche direkt nach Frankfurt, wo am 9. Januar das nächste Bundesligaspiel nach der kurzen Weihnachtspause bei Eintracht Frankfurt ansteht.

    Kein Ersatz für Groß geplant

    Julien Duranville und Cole Campbell, die ebenfalls als Wechselkandidaten gelten, sind dagegen mit nach Südspanien geflogen. Auf der Zugangsseite soll nur im Ausnahmefall noch etwas passieren. Auch für Groß soll es keinen Ersatz geben. "Wir sind auf der Position sehr gut aufgestellt. Jetzt kommt sicher Salih Özcan auf wieder mehr zum Tragen", meinte Kovac./lap/DP/he

