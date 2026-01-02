Caterpillar Aktie klettert deutlich - 02.01.2026

Die Caterpillar Aktie konnte bisher um +3,71 % auf 510,50€ zulegen. Das sind +18,25 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,36 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Caterpillar Aktie. Nach einem Plus von +0,36 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 510,50€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Caterpillar ist ein führender Hersteller von Bau- und Bergbaumaschinen mit einem starken globalen Vertriebsnetz. Hauptkonkurrenten sind Komatsu und John Deere. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative, zuverlässige Produkte und umfassende Dienstleistungen aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Caterpillar über einen Zuwachs von +19,26 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Caterpillar Aktie damit um -1,16 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,10 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Caterpillar eine positive Entwicklung von +40,66 % erlebt.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Caterpillar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,16 % 1 Monat +0,10 % 3 Monate +19,26 % 1 Jahr +40,52 %

Informationen zur Caterpillar Aktie

Es gibt 468 Mio. Caterpillar Aktien. Damit ist das Unternehmen 239,14 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zwischen Frankfurt und New York klaffen heute deutliche Unterschiede: Während deutsche Nebenwerte zulegen, geraten die US-Leitindizes spürbar unter Druck.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Caterpillar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Caterpillar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Caterpillar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.