Eröffnung der Village Candy Fair in Dujiangyan, Sichuan

Die Veranstaltung begann mit einer Laternenausstellung, die sich mit der jahrtausendealten Weisheit der Region im Bereich Wasserwirtschaft befasste. Riesige Laterneninstallationen, inspiriert von der Geschichte von Li Bing, dem alten Gouverneur von Sichuan, der den Bau des Bewässerungssystems von Dujiangyan beaufsichtigte, sowie andere groß angelegte Darstellungen, die auf lokalen Legenden und historischen Erzählungen basieren, schufen ein beeindruckendes nächtliches Erlebnis.

CHENGDU, China, 2. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die 2026 Dujiangyan Village Candy Fair wurde am Silvesterabend in Dujiangyan in der Provinz Sichuan eröffnet, wo sich das älteste noch funktionierende Bewässerungssystem der Welt befindet.

Im Anschluss an die Laternenausstellung findet bis zum 3. Januar in der Altstadt von Guanxian ein thematischer Basar statt. Es werden die typischen Getränke, Tees, Spirituosen und lokalen Delikatessen der Stadt sowie fünf Produkte mit geografischer Angabe wie Kiwis und Chuanxiong (Sichuan-Liebstöckelwurzel), exquisite Kreationen des immateriellen Kulturerbes und Spezialitäten aus anderen Teilen Sichuans präsentiert.

Die antike Stadt wird auch eine Orientierungslaufveranstaltung mit zwei Themenrouten veranstalten: Besichtigung der alten Wehranlagen und kulinarische Entdeckungsreise durch Guanxian. Die Teilnehmer können über ein Miniprogramm einchecken, um Stempel zu sammeln und Sonderangebote von Partnerunternehmen zu nutzen.

Eine Reihe von kulturellen und touristischen Aktivitäten – darunter Vorführungen zum immateriellen Kulturerbe, NPC-Paraden, interaktive Darbietungen und eine Ausstellung mit Spezialitäten aus den internationalen Partnerstädten von Dujiangyan – werden das Besuchererlebnis weiter bereichern und den Konsum während der Feiertage ankurbeln.

Während der Neujahrsfeiertage vom 1. bis 3. Januar veranstaltet der Kultur- und Kreativpark „Sustaining Water Forever" in Dujiangyan ein interaktives Erlebnis-Event im antiken Stil, das die Besucher in eine andere Welt entführt.

Besucher können während einer Parade Fotos mit Darstellern in Hanfu (traditionelle chinesische Kleidung) und Tierkopfkostümen machen oder festgelegten Routen folgen, um Check-in-Aufgaben zu erledigen und durch Quizfragen, Talentshows und Herausforderungen „Silbernoten" zu verdienen. Diese Gutscheine können gegen Geschenke eingetauscht oder für Gewinnspiele verwendet werden.

Ein besonderer Gast ist das Fursuit-IP „Nine-Tails Lingjiu" im Anime-Stil. Zuvor wurden mehrere landschaftlich reizvolle Orte beschuldigt, das einzigartige Design kopiert zu haben. Die ursprüngliche Figur erschien im Lingran Workshop im Industriepark und nahm an der Parade teil, um den Charme authentischen kreativen Designs zu präsentieren.

Ab Januar wird der Industriepark eine Sammlung von immateriellem Kulturerbe sowie kulturellen und kreativen Produkten zum Thema Wasserwirtschaft für Ausstellungen, Verkäufe und interaktive Erlebnisse zusammenstellen.

Darüber hinaus wurde ein Online-Shop für die Süßwarenmesse des Dorfes eingerichtet. Digitale Avatare, die in der lokalen Kultur von Dujiangyan verwurzelt sind, fungieren als exklusive Botschafter, um Aktivitäten zu bewerben und Produkte vorzustellen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853598/11.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2853599/22.jpg

