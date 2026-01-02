Datavault AI und The Dream Bowl setzen neue Maßstäbe in der Sportinnovation mit der weltweit ersten tokenisierten Autogrammstunde mit aktuellen und zukünftigen NFL-Stars – live auf ESPN+.

30 ehemalige NFL-Spieler aus verschiedenen NFL-Teams werden vor Ort bis zu 3.000 Erinnerungsstücke des Dream Bowl wie Helme, Fußbälle, Trikots und Live-Autogramme von Notable Live signieren.

Autogrammierte Erinnerungsstücke werden durch Prova- und Sumerian-Technologien gesichert, und digitale Zwillinge werden mit Data Vault tokenisiert.

Digitale Token, die an reale, signierte Sammlerstücke von The Dream Bowl gebunden sind, werden per Losverfahren an Inhaber des ursprünglichen Dream Bowl Meme Coin Tokens (der „Dream Bowl Meme Coin I“) vergeben. Nach dem Ausgabedatum der Dream Bowl Meme Coin II-Token an bestimmte Inhaber von Datavault-AI-Wertpapieren zum 7. Januar 2026 (der „Dream Bowl Meme Coin II“ und zusammen mit dem Dream Bowl Meme Coin I die „Dream Bowl Meme Coins“) werden diese Gewinne zudem an Inhaber des Dream Bowl Meme Coin II vergeben. Die Vergabe erfolgt im Laufe des Jahres 2026, wobei durchschnittlich zehn Gewinner pro Werktag ausgewählt werden.

Die digitalen Token der Dream Bowl Meme Coins-Memorabilien werden an der bevorstehenden International NIL Exchange von Datavault AI gehandelt, und die Gewinner der Verlosung können entscheiden, ob sie die von ihnen gewonnenen signierten Dream Bowl-Memorabilien handeln oder physisch in Besitz nehmen möchten.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 2. Januar 2026 / Datavault AI Inc. („Datavault AI” oder das „Unternehmen”) (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Authentifizierung und digitale Interaktion, gab heute bahnbrechende Neuerungen für den Dream Bowl bekannt, das führende All-Star-Event, bei dem die besten College-Talente vorgestellt werden. Das Spiel, das für den 11. Januar 2026 im AT&T Stadium geplant ist, wird live im ESPN+ Netzwerk landesweit übertragen und bietet aufstrebenden Athleten eine beispiellose Plattform sowie innovative Fan-Erlebnisse, die durch modernste Technologie ermöglicht werden.

Related Image

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung steht die weltweit erste tokenisierte Autogrammstunde mit 30 ehemaligen Profispielern, bei der unveränderliche digitale Assets geschaffen werden, die die Sportgeschichte in Echtzeit bewahren. Diese tokenisierten Momente werden durch eine exklusive Zusammenarbeit mit Notable Live und PROVA SmartTag, die jeweils von NFL Hall of Famer Emmitt Smith mitbegründet bzw. gegründet wurden, authentifiziert und geschützt.