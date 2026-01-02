Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 02.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Salesforce
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 1
Performance 1M: +12,66 %
IBM
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 2
Performance 1M: -1,32 %
Boeing
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 3
Performance 1M: +15,41 %
Caterpillar
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 4
Performance 1M: +0,10 %
Nike (B)
Tagesperformance: +3,39 %
Platz 5
Performance 1M: -3,04 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 6
Performance 1M: -0,86 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 7
Performance 1M: +1,24 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 8
Performance 1M: +8,55 %
Travelers Companies
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 9
Performance 1M: -1,36 %
Microsoft
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 10
Performance 1M: -1,44 %
