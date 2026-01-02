Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -10,61 %
Platz 1
Performance 1M: +8,35 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +8,59 %
Platz 2
Performance 1M: -1,81 %
Palantir
Tagesperformance: -8,12 %
Platz 3
Performance 1M: +6,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 7 %. Anleger zeigen Unsicherheit, indem sie Gewinne realisieren (Beitrag 4), während gleichzeitig das Kursziel von Piper Sandler auf 225 $ angehoben wurde (Beitrag 7). Trotz der Rückgänge gibt es optimistische Stimmen, die auf zukünftige Kursgewinne hoffen (Beitrag 3).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Intel
Tagesperformance: +7,79 %
Platz 4
Performance 1M: -7,47 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,74 %
Platz 5
Performance 1M: +19,72 %
Intuit
Tagesperformance: -5,64 %
Platz 6
Performance 1M: +5,24 %
Workday (A)
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 7
Performance 1M: -0,42 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,27 %
Platz 8
Performance 1M: +11,78 %
Shopify
Tagesperformance: -5,08 %
Platz 9
Performance 1M: +10,40 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +4,94 %
Platz 10
Performance 1M: -19,19 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 11
Performance 1M: -7,52 %
Adobe
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 12
Performance 1M: +7,46 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,48 %
Platz 13
Performance 1M: -2,71 %
Tesla
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 14
Performance 1M: +5,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was zu einer allgemeinen Skepsis über die Bewertung und die Zukunft des Unternehmens führt. Viele sehen Tesla als überbewertet und äußern Bedenken hinsichtlich der Innovationskraft von Elon Musk. Dennoch gibt es auch positive Stimmen, die die Zukunft des Elektrofahrzeugs betonen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,25 %
Platz 15
Performance 1M: -7,51 %
Autodesk
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 16
Performance 1M: -3,04 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 17
Performance 1M: +11,67 %
Paychex
Tagesperformance: -3,99 %
Platz 18
Performance 1M: +1,84 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -3,90 %
Platz 19
Performance 1M: +5,97 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,79 %
Platz 20
Performance 1M: +5,19 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -3,78 %
Platz 21
Performance 1M: +7,77 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 22
Performance 1M: -2,22 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -3,71 %
Platz 23
Performance 1M: -2,49 %
Copart
Tagesperformance: -3,48 %
Platz 24
Performance 1M: -1,08 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: +3,34 %
Platz 25
Performance 1M: -10,10 %
Roper Technologies
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 26
Performance 1M: -0,84 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: -3,08 %
Platz 27
Performance 1M: -2,89 %
Fortinet
Tagesperformance: -2,97 %
Platz 28
Performance 1M: -2,91 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 29
Performance 1M: +1,79 %
Zscaler
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 30
Performance 1M: -8,06 %
Applied Materials
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 31
Performance 1M: +1,39 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,76 %
Platz 32
Performance 1M: -4,42 %
Constellation Energy
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 33
Performance 1M: -2,27 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 34
Performance 1M: +19,61 %
