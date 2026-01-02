Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -10,58 %
Platz 1
Performance 1M: +8,35 %
Palantir
Tagesperformance: -8,20 %
Platz 2
Performance 1M: +6,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palantir
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Palantir im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um 7 %. Anleger zeigen Unsicherheit, indem sie Gewinne realisieren (Beitrag 4), während gleichzeitig das Kursziel von Piper Sandler auf 225 $ angehoben wurde (Beitrag 7). Trotz der Rückgänge gibt es optimistische Stimmen, die auf zukünftige Kursgewinne hoffen (Beitrag 3).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Palantir eingestellt.
Intel
Tagesperformance: +7,75 %
Platz 3
Performance 1M: -7,47 %
Progressive
Tagesperformance: -7,41 %
Platz 4
Performance 1M: -1,10 %
FICO (Fair Isaac Corporation)
Tagesperformance: -7,00 %
Platz 5
Performance 1M: -1,62 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,58 %
Platz 6
Performance 1M: +19,72 %
Halliburton
Tagesperformance: +6,45 %
Platz 7
Performance 1M: +4,05 %
Carvana Registered (A)
Tagesperformance: -6,43 %
Platz 8
Performance 1M: +12,51 %
Teradyne
Tagesperformance: +6,32 %
Platz 9
Performance 1M: +8,37 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +5,91 %
Platz 10
Performance 1M: -2,77 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Comfort Systems USA
Das Anleger-Sentiment zu Comfort Systems USA im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv, trotz einer Kursentwicklung von +5,1% in den letzten 14 Tagen. Anleger erwarten optimistisch die Quartalszahlen am 19. Februar, sehen jedoch auch die Möglichkeit einer Korrektur von bis zu 20% in 2026. Einige haben ihre Positionen reduziert, während andere weiterhin an der Aktie festhalten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Comfort Systems USA eingestellt.
Schlumberger
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 11
Performance 1M: +3,87 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,72 %
Platz 12
Performance 1M: +5,03 %
Gartner
Tagesperformance: -5,63 %
Platz 13
Performance 1M: +8,49 %
Intuit
Tagesperformance: -5,62 %
Platz 14
Performance 1M: +5,24 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +5,58 %
Platz 15
Performance 1M: -3,72 %
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -5,58 %
Platz 16
Performance 1M: -4,52 %
Workday (A)
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 17
Performance 1M: -0,42 %
Global Payments
Tagesperformance: -5,23 %
Platz 18
Performance 1M: +3,77 %
Gen Digital
Tagesperformance: -5,11 %
Platz 19
Performance 1M: +4,44 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,11 %
Platz 20
Performance 1M: +11,78 %
Devon Energy
Tagesperformance: +5,01 %
Platz 21
Performance 1M: -6,15 %
AES
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 22
Performance 1M: -0,20 %
Tyler Technologies
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 23
Performance 1M: -3,53 %
Dow
Tagesperformance: +4,80 %
Platz 24
Performance 1M: -3,27 %
APA Corporation
Tagesperformance: +4,66 %
Platz 25
Performance 1M: -5,40 %
Adobe
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 26
Performance 1M: +7,46 %
Paycom Software
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 27
Performance 1M: -1,63 %
Tesla
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 28
Performance 1M: +5,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Tesla im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was zu einer allgemeinen Skepsis über die Bewertung und die Zukunft des Unternehmens führt. Viele sehen Tesla als überbewertet und äußern Bedenken hinsichtlich der Innovationskraft von Elon Musk. Dennoch gibt es auch positive Stimmen, die die Zukunft des Elektrofahrzeugs betonen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.
IBM
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 29
Performance 1M: -1,32 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 30
Performance 1M: -2,71 %
Salesforce
Tagesperformance: -4,36 %
Platz 31
Performance 1M: +12,66 %
United Rentals
Tagesperformance: +4,32 %
Platz 32
Performance 1M: +0,30 %
Moody's
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 33
Performance 1M: +3,77 %
EPAM Systems
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 34
Performance 1M: +9,57 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,24 %
Platz 35
Performance 1M: -7,51 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 36
Performance 1M: +19,61 %
Bunge Global
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 37
Performance 1M: -8,02 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: +4,16 %
Platz 38
Performance 1M: +3,27 %
The Mosaic
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 39
Performance 1M: -4,80 %
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +4,01 %
Platz 40
Performance 1M: -4,09 %
