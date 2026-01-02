Salesforce - Aktie auf Talfahrt - 02.01.2026

Mit einer Performance von -4,58 % musste die Salesforce Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Obwohl die Salesforce Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +12,36 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Salesforce Aktie damit um +1,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salesforce um -30,29 % verloren.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,57 % 1 Monat +12,66 % 3 Monate +12,36 % 1 Jahr -30,22 %

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 203,14 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 02.01.2026 im S&P 500.

Top- und Flop-Aktien am 02.01.2026 im Dow Jones.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.