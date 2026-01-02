    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    Uneinheitlich zum Jahresauftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen starten unentschlossen ins neue Jahr.
    • Dow Jones schließt mit +0,66%, Nasdaq verliert 0,17%.
    • Handelsumsätze dünn, Berichtssaison startet bald.
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss - Uneinheitlich zum Jahresauftakt
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Jahresauftakt an den US-Börsen ist am Freitag ohne klare Richtung verlaufen. Nach einem freundlichen Start ging der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zunächst auf eine Berg- und Talfahrt, die er schließlich mit Gewinnen beendete. Die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Indizes schlossen nach zeitweise deutlichen Gewinnen in der Verlustzone. Die Stimmung für Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) war alles in allem jedoch dank einiger Impulse aus Asien positiv.

    Die erratischen Marktbewegungen so früh im neuen Jahr sollten allerdings nicht überbewertet werden, hieß es von Börsianern. Die Handelsumsätze seien wie bereits zur Weihnachtszeit traditionell sehr dünn, was die Kurse heftiger als gewöhnlich in die eine oder andere Richtung ausschlagen lasse. "Institutionelle Anleger und die 'Big Boys' der Wall Street werden ihre Schreibtische wohl erst am kommenden Montag wieder voll besetzen", kommentierten die Experten vom Broker Activtrades. Im weiteren Verlauf des Monats Januar läuft dann allmählich die Berichtssaison mit den Zahlen für das Schlussquartal des vergangenen Jahres an.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.460,62€
    Basispreis
    5,26
    Ask
    × 13,16
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.113,60€
    Basispreis
    6,34
    Ask
    × 10,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Letztlich ging der Dow knapp unter seinem Tageshoch, mit plus 0,66 Prozent auf 48.382,39 Punkten, aus dem Geschäft. Im verkürzten Wochenverlauf hat er damit um 0,7 Prozent nachgegeben. Im vergangenen Jahr hatte der Wall-Street-Index ein Plus von insgesamt rund 13 Prozent verbucht.

    Der breite S&P 500 legte am Freitag nach einem kleineren Auf und Ab letztlich um 0,19 Prozent auf 6.858,47 Zähler zu. Der Nasdaq 100 verlor dagegen 0,17 Prozent auf 25.206,17 Zähler, nachdem er im frühen Geschäft noch um fast anderthalb Prozent zugelegt hatte. Im Wochenverlauf beträgt sein Minus 1,7 Prozent. 2025 hatte der technologielastige Auswahlindex mit einem Gewinn von gut 20 Prozent abgeschlossen.

    Die Impulse für KI-Aktien in den USA kamen aus China und Südkorea: Nachdem die Aktie des Tech-Giganten Baidu bereits in Hongkong von der Vorbereitung des Börsengangs für seine KI-Chipsparte Kunlunxin profitiert hatte, legte der anstelle der Aktie gehandelte Hinterlegungsschein (ADR) auch in den USA um 15 Prozent zu. Obendrein verlief der Börsengang des chinesischen Entwicklers von KI-Chips, Biren Technology , äußerst erfolgreich. Der Kurs der Aktie legte im Vergleich zum Ausgabepreis in Hongkong um 76 Prozent zu. Samsung kletterten zudem in Seoul auf ein Rekordhoch.

    Unter den KI-Werten in den USA zogen Nvidia um 1,3 Prozent an, AMD gewannen 4,4 Prozent und Micron sogar 10,5 Prozent. Auch Strategy , Marvell Technology , Intel und LAM Research legten deutlich zu.

    Tesla dagegen büßten nach einem freundlichen Start 2,6 Prozent ein. Der E-Autohersteller enttäuschte mit seinen weltweiten Absatzzahlen im vergangenen Quartal. Während der chinesische E-Autobauer BYD seine Verkäufe sowohl im Schlussquartal 2025 als auch im Gesamtjahr steigerte und 2025 fast 2,3 Millionen reine E-Fahrzeuge auslieferte, ging der weltweite Absatz von Tesla im Schlussviertel 2025 zurück. Er blieb obendrein auch unter der vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsensschätzung. Da Tesla 2025 insgesamt nur rund 1,6 Millionen E-Autos auslieferte, ist nun BYD die globale Nummer eins unter den E-Autoherstellern.

    Barclays verhalf der Aktie von Vertiv zu einem Kursgewinn von 8,4 Prozent. Die Analysten hatten das Papier des Energieausrüsters auf "Overweight" hochgestuft und sehen nach den jüngsten Kursschwankungen einen günstigen Einstiegszeitpunkt./ck/he

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BYD Aktie

    Die BYD Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 190,8 auf Lang & Schwarz (02. Januar 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BYD Aktie um +3,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von BYD bezifferte sich zuletzt auf 40,36 Mrd..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    16 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP/Aktien New York Schluss Uneinheitlich zum Jahresauftakt Der Jahresauftakt an den US-Börsen ist am Freitag ohne klare Richtung verlaufen. Nach einem freundlichen Start ging der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial zunächst auf eine Berg- und Talfahrt, die er schließlich mit Gewinnen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     