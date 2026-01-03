Battery X Metals erzielt einen weiteren Entwicklungsschritt bei seinem zum Patent angemeldeten Rebalancing-System für Lithium-Ionen-Akkus der nächsten Generation: Kompatibilität zielt auf meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke in den Vereinigten Staaten ab

Wichtigste Fakten der Pressemitteilung:

Battery X Metals hat einen weiteren Erfolg in der Entwicklung seiner zum Patent angemeldeten Rebalancing-Plattform für Lithium-Ionen-Akkus der nächsten Generation erzielt und einen hochauflösenden 3D-Scan eines Akkupacks erstellt, der in Teslas Fahrzeugtyp Model 3 zum Einsatz kommt. Damit vollzieht das Unternehmen den ersten Schritt zur Erweiterung der Kompatibilität auf die meistverkaufte Elektrofahrzeugmarke in den Vereinigten Staaten.

Der hochauflösende 3D-Scan dient als wichtige digitale Bezugsgrundlage für das Design von maßgeschneiderten Adapter- und Steckverbinderlösungen für das vom Unternehmen entwickelte Rebalancing-System der nächsten Generation und unterstützt die Kompatibilitätserweiterung auf volumenstarke Elektrofahrzeug-Plattformen, nachdem in den nächsten zehn Jahren Millionen von Elektrofahrzeugen das Ende ihrer Garantiezeit erreichen werden.

Dieser Entwicklungsschritt unterstützt Battery X Metals bei seiner langfristigen Vermarktungsstrategie, die darauf abzielt, die Lebensdauer von Elektrofahrzeug-Akkus zu verlängern, die Gesamtkosten für die Fahrzeughalter zu senken und den Einstieg in einen internationalen Markt für Technologien im Bereich der Batteriediagnostik, des Rebalancings und der Verlängerung der Akku-Lebensdauer zu schaffen, der sich aus der immer rascheren Verbreitung von Elektrofahrzeugen ergibt.

VANCOUVER, British Columbia – 2. Januar 2026 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE: BATX) (OTCQB: BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) („Battery X Metals“ oder das „Unternehmen“), ein Technologieunternehmen, das sich mit der Erforschung von Ressourcen für die Energiewende befasst, informiert über einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung seiner zum Patent angemeldeten Rebalancing-Technologie für Lithium-Ionen-Akkus der nächsten Generation. Über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Battery X Rebalancing Technologies Inc. („Battery X Rebalancing Technologies“) hat das Unternehmen einen wichtigen ersten Schritt getan, um die Kompatibilität seiner Plattform auf eine der am weitesten verbreiteten Elektrofahrzeug-Plattformen der Welt auszuweiten.

Im Rahmen seines laufenden Forschungs- und Entwicklungsprogramms hat das Unternehmen einen hochauflösenden dreidimensionalen (3D) Scan eines Akkupacks von Teslas Model 3 (der „Tesla-Akkupack“) erstellt. Diese Fahrzeug-Plattform steht mit der meistverkauften Elektrofahrzeugmarke in den Vereinigten Staaten in Verbindung. Tesla konnte im Jahr 2024 einen Anteil von rund 45 % am Absatz von Elektrofahrzeugen in den Vereinigten Staaten für sich beanspruchen.¹ Das Tesla-Akkupack wurde kostenlos von einem unabhängigen Kooperationspartner aus dem Kfz-Servicecenter-Bereich zur Verfügung gestellt und mit einem tragbaren 3D-Scanner gescannt, um eine bessere Analyse der Akku-Schnittstelle zu ermöglichen und die Entwicklung von Adaptern zu unterstützen. Der resultierende Scan erfasst präzise geometrische und strukturelle Daten, die für die digitale Modellierung der Akku-Schnittstelle erforderlich sind, und liefert Informationen für die Entwicklung maßgeschneiderter Stecker- und Adapterlösungen für die Rebalancing-Plattform des Unternehmens.

Diese technische Weiterentwicklung unterstreicht die methodische Strategie des Unternehmens zur Entwicklung der Adapterkompatibilität, die durch eine wachsende Datenbank mit realen Daten zu Akkupacks unterstützt wird. Diese Daten werden für physische Arbeitsabläufe in den Bereichen Interfacing, Diagnostik und Rebalancing verwendet. Der durchgeführte Scan des Akkupacks von Teslas Model 3 liefert die digitale Bezugsgrundlage, die nötig ist, um mit den technischen Planungsarbeiten für Adapter und Steckverbinder zu beginnen, über die das Rebalancing-System physisch mit dieser spezifischen Batteriearchitektur kommunizieren soll.

Nach Abschluss des Scans will das Unternehmen den digitalen Datensatz seinem Entwicklungspartner Beijing Pengneng Science & Technology Ltd. zur Verfügung zu stellen, damit dieser weitere Planungsarbeiten mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Adaptern und Steckverbindern durchführen kann. Dieser Schritt soll das Unternehmen bei der weiteren Entwicklung seines Rebalancing-Systems der zweiten Generation unterstützen und im Laufe der Zeit zu umfassenderen Kompatibilitätsstrategien für weitere volumenstarke Elektrofahrzeug-Plattformen beitragen. Obwohl es keine Gewähr dafür gibt, dass eine Kompatibilität letztendlich erreicht wird bzw. eine Vermarktung erfolgen kann, sieht das Unternehmen in dieser Weiterentwicklung einen notwendigen und bewussten Schritt im Rahmen seiner langfristigen Produktentwicklungs-Roadmap.

Bedeutung von Tesla für die Revolution der Elektrofahrzeugbranche

Die strategische Relevanz dieser Arbeiten wird durch die Größe und den Einfluss von Tesla innerhalb des weltweiten Elektrofahrzeugsektors verdeutlicht. Tesla hat maßgeblich an der Neugestaltung der Automobilbranche und der raschen Einführung von Elektrofahrzeugen auf globaler Ebene mitgewirkt und ist nach wie vor die größte Elektrofahrzeugmarke in den Vereinigten Staaten1.

Insbesondere Teslas Model 3 stellt mit einem kumulierten Absatz von schätzungsweise rund 2,63 Millionen Fahrzeugen bis zum Ende des dritten Quartals 2024 eine der größten Elektrofahrzeug-Einzelkategorien weltweit dar2. Nachdem diese Fahrzeuge zunehmend älter werden, dürfte in den kommenden Jahren ein immer größerer Anteil aus der ursprünglichen Batteriegarantie herausfallen. Bis zum Jahr 2032 wird voraussichtlich bei einem Großteil der derzeit auf den Straßen befindlichen Tesla Model 3-Fahrzeuge die Garantie ablaufen; damit steigt auch das Risiko einer schlechteren Akkuleistung, einer geringeren Reichweite sowie die Notwendigkeit eines kostspieligen Akkutauschs2,3.

Diese sich abzeichnenden Herausforderungen im Rahmen der Produktlebensdauer unterstreichen den zunehmenden Marktbedarf an Technologien, mit denen die verbleibende Akku-Lebensdauer verlängert, der Leistungsverlust behoben und der Gesamtkostenaufwand für den Elektrofahrzeughalter gesenkt werden kann. Da bei Millionen von Fahrzeugen die Garantie in Kürze abläuft oder bereits abgelaufen ist, wird die Nachfrage nach fortschrittlichen Lösungen für die Diagnose, das Rebalancing und die Zweitverwendung von Akkus voraussichtlich erheblich steigen.4 Das Unternehmen arbeitet derzeit an der Weiterentwicklung seiner zum Patent angemeldete Rebalancing-Plattform mit dem Ziel, diesem Bedarf gerecht zu werden. Ungleichgewichte auf Batteriezellebene, die im Laufe der Zeit zu einem Leistungsverlust des Akkus führen, sollen korrigiert werden, wodurch die verbleibende Nutzungsdauer bestehender Akkupacks nach Möglichkeit verlängert wird.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass mit der Weiterentwicklung der Kompatibilität im Hinblick auf volumenstarke Elektrofahrzeug-Plattformen wie Teslas Model 3 ein wichtiger Schritt gesetzt wurde, um die zum Patent angemeldete Rebalancing-Technologie in einem wachsenden Zielmarkt zu positionieren. Im Zuge der weiteren Optimierung der unternehmenseigenen Hardware-, Software- und Schnittstellenfunktionen bleibt der Fokus der Firmenführung auf den Aufbau einer skalierbaren Plattform gerichtet, die darauf ausgelegt ist, die sich wandelnden Anforderungen des internationalen Elektrofahrzeugsektors zu unterstützen.

Das Problem: Die zunehmende Verbreitung von Elektrofahrzeugen stellt neue Herausforderungen an den Lebenszyklus von Batterien dar

Im Jahr 2024 wurden weltweit etwa 17,1 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Jahr 2023 entspricht.5 Da sich die gesamten Verkäufe von Elektrofahrzeugen zwischen 2015 und 2023 Schätzungen zufolge auf über 40 Millionen Einheiten belaufen,6 ist davon auszugehen, dass die Herstellergarantie für einen beträchtlichen Teil der globalen EV-Flotte in den kommenden Jahren erlöschen wird.7,8

Bis 2031 sollen weltweit fast 40 Millionen Elektro-, Plug-in-Hybrid- und Hybridfahrzeuge nicht mehr von der ursprünglichen Herstellergarantie gedeckt sein.7,8 Diese Prognose basiert auf den aktuellen Zahlen hinsichtlich der Akzeptanz von Elektrofahrzeugen und den branchenüblichen Garantiebedingungen und unterstreicht das wachsende Risiko für Besitzer von Elektrofahrzeugen, die mit einer Verschlechterung der Batterie, einer verringerten Kapazität und der Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs konfrontiert sind.9 Da die globale Elektrofahrzeugflotte weiter wächst, steigt die Nachfrage nach Technologien, die die Lebensdauer der Batterien verlängern, die langfristigen Betriebskosten senken und einen nachhaltigen Übergang zur Elektromobilität unterstützen.

Die Lösung: Zukunftsweisende Technologien der nächsten Generation zur Unterstützung der Langlebigkeit von Lithium-Ionen-Batterien

Die eigene Software- und Hardwaretechnologie von Battery X Rebalancing Technologies soll diese Herausforderung meistern, indem sie die Lebensdauer von EV-Batterien verlängert. Diese Innovation wird entwickelt, um die Nachhaltigkeit der Elektromobilität zu verbessern und den Besitzern von Elektrofahrzeugen ein kostengünstigeres und umweltfreundlicheres Nutzungserlebnis zu bieten, indem die Notwendigkeit eines kostenintensiven Austauschs der Batterie reduziert wird.

Der Schwerpunkt der Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies, die vom National Research Council of Canada („NRC“) validiert wurde, liegt auf dem Rebalancing von Batteriezellen. Die Validierung des NRC hat gezeigt, dass die Technologie in der Lage ist, Ungleichgewichte zwischen den Zellen in Lithium-Ionen-Batteriepacks effektiv zu korrigieren und nahezu die gesamte durch Ungleichgewichte zwischen den Batteriezellen verlorene Kapazität wiederherzustellen. Die Validierung wurde an Batteriemodulen durchgeführt, die aus 15 in Reihe geschalteten 72-Ah-LiFePO₄-Zellen bestanden. Die Zellen wurden zunächst auf einen einheitlichen Ladezustand (SOC) gebracht, mit einer gemessenen Entladekapazität von 71,10 Ah. Im Validierungstest wurden dann drei der fünfzehn Zellen gezielt aus dem Gleichgewicht gebracht – eine Zelle wurde auf einen um 20 % höheren SOC geladen und zwei Zellen wurden auf einen um 20 % niedrigeren SOC entladen –, was zu einer reduzierten Entladekapazität von 46,24 Ah führte, was einem Rückgang von etwa 35 % entspricht. Nach dem Rebalancing mit der Rebalancing-Technologie von Battery X Rebalancing Technologies wurde die Entladekapazität des Batteriemoduls auf 70,94 Ah wiederhergestellt, was einer Wiederherstellung von etwa 99 % der durch das Ungleichgewicht der Zellen verlorenen Kapazität entspricht.

Angesichts dieser Fortschritte etabliert sich Battery X Rebalancing Technologies als Teilnehmer an Lithium-Ionen- und EV-Batterielösungen, um die kritischen Herausforderungen in Zusammenhang mit dem Rückgang der Kapazität von Batteriepacks und dem kostenintensiven Austausch zu meistern. Durch die Verlängerung des Lebenszyklus von Batteriematerialien innerhalb der Lieferkette ist Battery X Rebalancing Technologies bestrebt, die Energiewende zu unterstützen und eine nachhaltigere Zukunft zu fördern.

1 Edmunds, 2 CleanTechnica, 3 RecurrentAuto, 4 Tesla Inc. 5 Rho Motion – Global EV Sales 2024, 6 IEA Global EV Outlook 2024, 7 IEA, 8 U.S. News, 9 Recurrent Auto

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Förderung der Exploration inländischer Batterie- und kritischer Metallvorkommen verschrieben hat, und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer und das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und Batteriematerialien. Weitere Informationen finden Sie unter batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 741-0444

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: die Ziele und Pläne des Unternehmens hinsichtlich der Entwicklung, Weiterentwicklung und Erweiterung der Kompatibilität seiner zum Patent angemeldeten Hardware- und Softwareplattform zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien; die erwarteten Vorteile und die strategische Bedeutung der Fertigstellung eines hochauflösenden 3D-Scans eines Tesla Model 3-Batteriepacks; die beabsichtigte Verwendung der Scandaten zur Unterstützung der Entwicklung von Adapter- und Steckverbinderkonstruktionen; die Fähigkeit der Rebalancing-Maschine des Unternehmens, mit bestimmten Batteriearchitekturen von Elektrofahrzeugen zu kommunizieren; die Weiterentwicklung des Rebalancing-Systems der zweiten Generation des Unternehmens; die Skalierbarkeit der Kompatibilitätsentwicklungsstrategie des Unternehmens auf weitere Plattformen für Elektrofahrzeuge mit hohem Volumen; die zukünftige Größe und das Altersprofil der Tesla Model 3-Fahrzeugflotte; die potenziellen Marktchancen im Zusammenhang mit der wachsenden Zahl von Elektrofahrzeugen, deren Garantie abgelaufen ist; die erwartete Nachfrage nach Technologien für die Batteriediagnose, das Rebalancing und die Verlängerung der Lebensdauer; die Fähigkeit der Technologie des Unternehmens, die Lebensdauer von Batterien zu verlängern, ihre Leistung wiederherzustellen, die Gesamtbetriebskosten zu senken oder die Notwendigkeit eines vollständigen Batteriewechsels zu verringern; und die umfassenderen strategischen Ziele des Unternehmens zur Unterstützung der Verlängerung der Batterielebensdauer und nachhaltiger Lösungen für die Elektromobilität. Zukunftsgerichtete Aussagen haben als Basis die aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden. Solche Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: die Fähigkeit, Adapter- und Steckverbinderlösungen, die mit bestimmten EV-Batterieplattformen kompatibel sind, erfolgreich zu entwerfen, zu konstruieren und zu implementieren; technische, konstruktive oder betriebliche Herausforderungen, die während der weiteren Entwicklung, Prüfung oder Validierung auftreten; Variabilität der Ergebnisse aus zukünftigen Tests oder realen Anwendungen; Einschränkungen im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Frühstadium; die Machbarkeit der Erzielung einer zuverlässigen, wiederholbaren und skalierbaren Kompatibilität über mehrere EV-Plattformen hinweg; die Fähigkeit, die Kompatibilitätsarbeit von der vorläufigen Entwicklung bis zur kommerziellen Einführung voranzutreiben; die Marktakzeptanz der Rebalancing-Technologie des Unternehmens; Wettbewerbsentwicklungen; Änderungen in den Produktstrategien und Garantiepraktiken der Fahrzeughersteller; Änderungen in der EV-Technologie, der Batteriearchitektur oder den Herstellerspezifikationen; regulatorische Entwicklungen; Verfügbarkeit von Finanzmitteln; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geopolitische Bedingungen. Zukunftsgerichte Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Annahmen und Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Es kann nicht garantiert werden, dass die Kompatibilität mit einer bestimmten Elektrofahrzeugplattform erreicht oder kommerzialisiert wird, dass Adapter- oder Steckverbinderkonstruktionen in der Praxis wie vorgesehen funktionieren oder dass die Rebalancing-Technologie des Unternehmens eine breite kommerzielle Anwendung findet. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder sonstigen Umständen Rechnung zu tragen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und werden gebeten, die laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens unter www.sedarplus.ca zu konsultieren, um weitere Risikofaktoren und zusätzliche Informationen zu erhalten.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

