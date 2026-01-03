Aktie kaufen oder verkaufen
Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 91,33€ EUR. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,81 %.
Analysten und Kursziele für die Pernod Ricard Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|99,00€
|+35,28 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|75,00€
|+2,49 %
|-
|UBS
|75,00€
|+2,49 %
|03.12.2025
|JPMORGAN
|90,00€
|+22,98 %
|16.12.2025
|JEFFERIES
|110,00€
|+50,31 %
|16.12.2025
|BERENBERG
|99,00€
|+35,28 %
|17.12.2025
+0,16 %
-0,54 %
-7,09 %
-13,20 %
-31,96 %
-60,10 %
-54,03 %
-28,88 %
+84,11 %
