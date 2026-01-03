Pernod Ricard Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Pernod Ricard Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Pernod Ricard Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Pernod Ricard Aktie beträgt 91,33€ EUR. Die Pernod Ricard Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +24,81 %.