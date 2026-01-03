Aktie kaufen oder verkaufen
Koninklijke Philips Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Koninklijke Philips Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Koninklijke Philips Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Koninklijke Philips Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Koninklijke Philips Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Koninklijke Philips Aktie beträgt 23,14€ EUR. Die Koninklijke Philips Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,06 %.
Analysten und Kursziele für die Koninklijke Philips Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|25,00€
|+8,08 %
|-
|JPMORGAN
|18,00€
|-22,18 %
|03.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|22,00€
|-4,89 %
|16.12.2025
|BARCLAYS
|28,00€
|+21,05 %
|16.12.2025
|RBC
|25,00€
|+8,08 %
|17.12.2025
|JPMORGAN
|19,00€
|-17,86 %
|17.12.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|+8,08 %
|23.12.2025
-0,13 %
+2,44 %
-5,21 %
-2,20 %
-4,94 %
+71,15 %
-43,56 %
+7,10 %
+266,27 %
