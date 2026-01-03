Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 19,60€ EUR. Die PUMA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,46 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|17,00€
|-24,07 %
|-
|Analyst
|20,00€
|-10,67 %
|-
|RBC
|17,00€
|-24,07 %
|01.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|24,00€
|+7,19 %
|11.12.2025
|RBC
|20,00€
|-10,67 %
|17.12.2025
+1,08 %
+3,44 %
+7,55 %
+1,32 %
-49,86 %
-60,82 %
-75,66 %
+11,94 %
+1.476,76 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte