PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 19,60€ EUR. Die PUMA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -12,46 %.