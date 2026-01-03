Aktie kaufen oder verkaufen
Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Rational AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rational Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 849,60€ EUR. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,22 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|785,00€
|+19,39 %
|-
|BARCLAYS
|848,00€
|+28,97 %
|03.12.2025
|BERENBERG
|780,00€
|+18,63 %
|04.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,05 Tsd.€
|+59,70 %
|08.12.2025
|UBS
|785,00€
|+19,39 %
|17.12.2025
-0,45 %
+0,61 %
+5,09 %
-2,72 %
-19,68 %
+18,04 %
-11,39 %
+59,28 %
+1.585,90 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte