Aktie kaufen oder verkaufen
Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Philipp Schulze - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 2,19 Tsd.€ EUR. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,82 %.
Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|2,15 Tsd.€
|+34,25 %
|-
|UBS
|2,50 Tsd.€
|+56,10 %
|02.12.2025
|BARCLAYS
|2,06 Tsd.€
|+28,63 %
|06.12.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+40,49 %
|08.12.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+40,49 %
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,05 Tsd.€
|+28,00 %
|10.12.2025
|BARCLAYS
|2,06 Tsd.€
|+28,63 %
|17.12.2025
|JEFFERIES
|2,15 Tsd.€
|+34,25 %
|17.12.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+40,49 %
|18.12.2025
+3,16 %
+2,46 %
+8,54 %
-19,99 %
+153,40 %
+735,83 %
+1.692,43 %
+2.464,78 %
+69.019,55 %
