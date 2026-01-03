Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 2,19 Tsd.€ EUR. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,82 %.