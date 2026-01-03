Aktie kaufen oder verkaufen
Rio Tinto Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Rick Bowmer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rio Tinto Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die Rio Tinto Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rio Tinto Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rio Tinto Aktie beträgt 58,43€ EUR. Die Rio Tinto Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,61 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Rio Tinto Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|53,00€
|-23,45 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|53,00€
|-23,45 %
|-
|BERENBERG
|52,00€
|-24,90 %
|02.12.2025
|JPMORGAN
|69,00€
|-0,35 %
|02.12.2025
|RBC
|49,00€
|-29,23 %
|04.12.2025
|UBS
|57,00€
|-17,68 %
|04.12.2025
|BARCLAYS
|54,00€
|-22,01 %
|04.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|71,00€
|+2,54 %
|04.12.2025
|JEFFERIES
|57,00€
|-17,68 %
|05.12.2025
|JPMORGAN
|69,00€
|-0,35 %
|08.12.2025
|BARCLAYS
|54,00€
|-22,01 %
|09.12.2025
|JPMORGAN
|69,00€
|-0,35 %
|09.12.2025
|UBS
|58,00€
|-16,23 %
|11.12.2025
|BERENBERG
|53,00€
|-23,45 %
|16.12.2025
-0,03 %
+0,45 %
+11,58 %
+22,35 %
+21,58 %
+4,27 %
+11,06 %
+156,42 %
+464,26 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte