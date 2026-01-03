Aktie kaufen oder verkaufen
RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 50,50€ EUR. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,79 %.
Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Deutsche Bank
|50,00€
|+6,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|+6,72 %
|-
|BARCLAYS
|52,00€
|+10,99 %
|10.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|+6,72 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|51,00€
|+8,86 %
|11.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|50,00€
|+6,72 %
|28.11.2025
+3,47 %
+0,87 %
+4,29 %
+15,61 %
+56,15 %
+8,71 %
+30,99 %
+289,94 %
+146,38 %
