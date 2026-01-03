SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 347,00€ EUR. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,59 %.