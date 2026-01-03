Aktie kaufen oder verkaufen
SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Alex Marc - Safran
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 347,00€ EUR. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,59 %.
Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BARCLAYS
|330,00€
|+7,07 %
|02.12.2025
|RBC
|340,00€
|+10,32 %
|04.12.2025
|JPMORGAN
|350,00€
|+13,56 %
|09.12.2025
|JPMORGAN
|375,00€
|+21,67 %
|09.12.2025
|RBC
|340,00€
|+10,32 %
|17.12.2025
+4,09 %
-0,10 %
+3,99 %
-0,93 %
+40,87 %
+153,02 %
+153,17 %
+366,57 %
-12,19 %
