Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 271,78€ EUR. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,81 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|260,00€
|+8,88 %
|-
|JPMORGAN
|285,00€
|+19,35 %
|03.12.2025
|BARCLAYS
|231,00€
|-3,27 %
|11.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+15,16 %
|11.12.2025
|JPMORGAN
|285,00€
|+19,35 %
|11.12.2025
|RBC
|270,00€
|+13,07 %
|11.12.2025
|RBC
|270,00€
|+13,07 %
|11.12.2025
|UBS
|285,00€
|+19,35 %
|12.12.2025
|UBS
|285,00€
|+19,35 %
|15.12.2025
+1,21 %
+0,04 %
+2,54 %
-4,88 %
-2,08 %
+79,28 %
+94,96 %
+355,71 %
+567,23 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte