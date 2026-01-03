Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 271,78€ EUR. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,81 %.