Aktie kaufen oder verkaufen
Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 102,00€ EUR. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +22,71 %.
Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|100,00€
|+20,31 %
|-
|Goldman Sachs
|95,00€
|+14,29 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+32,34 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|119,00€
|+43,17 %
|05.12.2025
|JPMORGAN
|95,00€
|+14,29 %
|08.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|95,00€
|+14,29 %
|15.12.2025
|JPMORGAN
|95,00€
|+14,29 %
|15.12.2025
|BARCLAYS
|105,00€
|+26,32 %
|15.12.2025
|JEFFERIES
|100,00€
|+20,31 %
|15.12.2025
|UBS
|105,00€
|+26,32 %
|15.12.2025
|BERENBERG
|105,00€
|+26,32 %
|18.12.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|21.12.2025
|JEFFERIES
|100,00€
|+20,31 %
|27.12.2025
+0,11 %
+1,09 %
-3,30 %
-1,67 %
-11,09 %
-8,00 %
+9,20 %
+11,85 %
+114,78 %
