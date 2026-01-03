Aktie kaufen oder verkaufen
Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 38,50€ EUR. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,60 %.
Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|27,00€
|-39,41 %
|-
|UBS
|50,00€
|+12,21 %
|-
|JEFFERIES
|-
|-
|01.12.2025
|JPMORGAN
|27,00€
|-39,41 %
|02.12.2025
|UBS
|50,00€
|+12,21 %
|08.12.2025
