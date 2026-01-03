Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu verkaufen. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 38,50€ EUR. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,60 %.