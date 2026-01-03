Aktie kaufen oder verkaufen
Suedzucker Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Dennis Möbus - Südzucker AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Suedzucker Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Suedzucker Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Suedzucker Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Suedzucker Aktie beträgt 9,40€ EUR. Die Suedzucker Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,35 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Suedzucker Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|11,00€
|+20,95 %
|-
|Warburg Research
|8,00€
|-12,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|11,00€
|+20,95 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|9,00€
|-1,04 %
|17.12.2025
|WARBURG RESEARCH
|8,00€
|-12,04 %
|19.12.2025
-0,66 %
+1,17 %
-5,89 %
-3,19 %
-12,24 %
-44,25 %
-22,80 %
-49,53 %
+69.861,54 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte