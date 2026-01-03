Suedzucker Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Suedzucker Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Suedzucker Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Suedzucker Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Suedzucker Aktie beträgt 9,40€ EUR. Die Suedzucker Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,35 %.