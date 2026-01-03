Aktie kaufen oder verkaufen
ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Rolf Vennenbern - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 9,11€ EUR. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,80 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die ThyssenKrupp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|11,00€
|+13,73 %
|-
|JPMorgan
|7,00€
|-27,63 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00€
|+3,39 %
|-
|JEFFERIES
|11,00€
|+13,73 %
|01.12.2025
|JPMORGAN
|7,00€
|-27,63 %
|02.12.2025
|BARCLAYS
|7,00€
|-27,63 %
|09.12.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|+13,73 %
|09.12.2025
|JPMORGAN
|7,00€
|-27,63 %
|09.12.2025
|JEFFERIES
|11,00€
|+13,73 %
|10.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.12.2025
+3,82 %
+0,79 %
+2,15 %
-0,55 %
+214,88 %
+112,41 %
+52,51 %
-32,36 %
+24,37 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte