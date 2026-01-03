ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die ThyssenKrupp Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 9,11€ EUR. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,80 %.