Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Michel Spingler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 64,50€ EUR. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,20 %.
Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|55,00€
|-2,62 %
|-
|UBS
|62,00€
|+9,77 %
|02.12.2025
|JPMORGAN
|55,00€
|-2,62 %
|04.12.2025
|BARCLAYS
|78,00€
|+38,10 %
|08.12.2025
|RBC
|70,00€
|+23,94 %
|08.12.2025
|UBS
|62,00€
|+9,77 %
|08.12.2025
|BARCLAYS
|78,00€
|+38,10 %
|11.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|56,00€
|-0,85 %
|12.12.2025
