Volkswagen (VW) Vz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) Vz Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Volkswagen (VW) Vz Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volkswagen (VW) Vz Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Volkswagen (VW) Vz Aktie beträgt 63,00€ EUR. Die Volkswagen (VW) Vz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -40,62 %.
Analysten und Kursziele für die Volkswagen (VW) Vz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|44,00€
|-58,53 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|31,00€
|-70,78 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|-52,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00€
|-52,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|68,00€
|-35,91 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|110,00€
|+3,68 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|88,00€
|-17,06 %
|04.12.2025
+1,82 %
+0,10 %
+4,15 %
+10,52 %
+15,95 %
-11,38 %
-32,31 %
-21,76 %
+2.234,95 %
