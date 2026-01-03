Aktie kaufen oder verkaufen
Roche Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: diy13 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Roche Holding Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Roche Holding Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Roche Holding Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Roche Holding Aktie beträgt 313,64€ EUR. Die Roche Holding Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -10,92 %.
Analysten und Kursziele für die Roche Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|320,00€
|-9,12 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|325,00€
|-7,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|325,00€
|-7,70 %
|-
|UBS
|314,00€
|-10,82 %
|04.12.2025
|JPMORGAN
|350,00€
|-0,60 %
|08.12.2025
|JEFFERIES
|230,00€
|-34,68 %
|10.12.2025
|JPMORGAN
|350,00€
|-0,60 %
|10.12.2025
|UBS
|356,00€
|+1,11 %
|10.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|260,00€
|-26,16 %
|11.12.2025
|BERENBERG
|320,00€
|-9,12 %
|17.12.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|21.12.2025
|BERENBERG
|300,00€
|-14,80 %
|28.11.2025
