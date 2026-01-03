Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 30,40€ EUR. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,67 %.