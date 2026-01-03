Aktie kaufen oder verkaufen
Gerresheimer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: Marion Stolzenwald - Gerresheimer AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Gerresheimer Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Gerresheimer Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Gerresheimer Aktie beträgt 30,40€ EUR. Die Gerresheimer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,67 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Gerresheimer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Analyst
|34,00€
|+22,66 %
|-
|BERENBERG
|30,00€
|+8,23 %
|08.12.2025
|UBS
|29,00€
|+4,62 %
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|25,00€
|-9,81 %
|16.12.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.12.2025
|JEFFERIES
|34,00€
|+22,66 %
|23.12.2025
+0,07 %
+2,29 %
+2,90 %
-25,40 %
-61,28 %
-55,86 %
-68,64 %
-60,96 %
-37,00 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte