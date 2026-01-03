Aktie kaufen oder verkaufen
Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 18,20€ EUR. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,27 %.
Analysten und Kursziele für die Iberdrola Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|19,00€
|+0,98 %
|-
|BARCLAYS
|16,00€
|-14,96 %
|04.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00€
|-9,65 %
|10.12.2025
|JEFFERIES
|19,00€
|+0,98 %
|10.12.2025
|GOLDMAN SACHS
|20,00€
|+6,30 %
|12.12.2025
+2,01 %
+1,01 %
+2,27 %
+13,92 %
+38,14 %
+67,33 %
+61,69 %
+271,24 %
+1.191,35 %
