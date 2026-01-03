Iberdrola Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Iberdrola Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Iberdrola Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Iberdrola Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Iberdrola Aktie beträgt 18,20€ EUR. Die Iberdrola Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,27 %.