Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25
Foto: wolterke - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 81,56€ EUR. Die Nestle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,76 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|88,00€
|+3,84 %
|-
|JEFFERIES
|81,00€
|-4,42 %
|08.12.2025
|JPMORGAN
|90,00€
|+6,20 %
|08.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-6,78 %
|09.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-6,78 %
|09.12.2025
|UBS
|80,00€
|-5,60 %
|12.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-6,78 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-6,78 %
|17.12.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-6,78 %
|29.12.2025
|JPMORGAN
|-
|-
|30.12.2025
-0,15 %
+1,41 %
+0,18 %
+6,12 %
+6,49 %
-23,03 %
-11,72 %
+24,94 %
+5.817,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte