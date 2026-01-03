Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Dezember `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 81,56€ EUR. Die Nestle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,76 %.