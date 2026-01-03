Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 01/26
Continental
Performance KW 01/26: +3,50 %
DAX Top 1
Bayer
Performance KW 01/26: +3,37 %
DAX Top 2
Rheinmetall
Performance KW 01/26: +3,36 %
DAX Top 3
DAX Top 4
adidas
Performance KW 01/26: +2,85 %
DAX Top 5
Münchener Rück
Performance KW 01/26: -0,42 %
DAX Flop 1
Deutsche Bank
Performance KW 01/26: -0,44 %
DAX Flop 2
Scout24
Performance KW 01/26: -0,46 %
DAX Flop 3
Deutsche Boerse
Performance KW 01/26: -0,53 %
DAX Flop 4
Hannover Rueck
Performance KW 01/26: -1,19 %
DAX Flop 5
SILTRONIC AG
Performance KW 01/26: +6,43 %
TecDAX Top 1
Evotec
Performance KW 01/26: +3,70 %
TecDAX Top 2
United Internet
Performance KW 01/26: +3,53 %
TecDAX Top 3
SMA Solar Technology
Performance KW 01/26: +2,98 %
TecDAX Top 4
TecDAX Top 5
SAP
Performance KW 01/26: +0,50 %
TecDAX Flop 1
Draegerwerk
Performance KW 01/26: +0,44 %
TecDAX Flop 2
Nordex
Performance KW 01/26: +0,35 %
TecDAX Flop 3
Siemens Healthineers
Performance KW 01/26: -0,07 %
TecDAX Flop 4
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 01/26: -0,35 %
TecDAX Flop 5
Nike (B)
Performance KW 01/26: +5,47 %
Dow Jones Top 1
Boeing
Performance KW 01/26: +4,46 %
Dow Jones Top 2
Chevron Corporation
Performance KW 01/26: +3,59 %
Dow Jones Top 3
Unitedhealth Group
Performance KW 01/26: +2,80 %
Dow Jones Top 4
Caterpillar
Performance KW 01/26: +2,61 %
Dow Jones Top 5
Travelers Companies
Performance KW 01/26: -2,93 %
Dow Jones Flop 1
Microsoft
Performance KW 01/26: -3,00 %
Dow Jones Flop 2
McDonald's
Performance KW 01/26: -3,11 %
Dow Jones Flop 3
Salesforce
Performance KW 01/26: -4,29 %
Dow Jones Flop 4
IBM
Performance KW 01/26: -4,33 %
Dow Jones Flop 5
ASML Holding NV NY
Performance KW 01/26: +9,56 %
US Tech 100 Top 1
Intel
Performance KW 01/26: +9,31 %
US Tech 100 Top 2
Micron Technology
Performance KW 01/26: +8,49 %
US Tech 100 Top 3
Lam Research
Performance KW 01/26: +4,45 %
US Tech 100 Top 4
Western Digital
Performance KW 01/26: +4,44 %
US Tech 100 Top 5
Intuit
Performance KW 01/26: -6,36 %
US Tech 100 Flop 1
Shopify
Performance KW 01/26: -7,01 %
US Tech 100 Flop 2
Tesla
Performance KW 01/26: -9,30 %
US Tech 100 Flop 3
Palantir
Performance KW 01/26: -12,88 %
US Tech 100 Flop 4
AppLovin Registered (A)
Performance KW 01/26: -14,96 %
US Tech 100 Flop 5
Bayer
Performance KW 01/26: +3,37 %
E-Stoxx 50 Top 1
Rheinmetall
Performance KW 01/26: +3,36 %
E-Stoxx 50 Top 2
BBVA
Performance KW 01/26: +2,98 %
E-Stoxx 50 Top 3
Banco Santander
Performance KW 01/26: +2,93 %
E-Stoxx 50 Top 4
E-Stoxx 50 Top 5
Deutsche Boerse
Performance KW 01/26: -0,53 %
E-Stoxx 50 Flop 1
Schneider Electric
Performance KW 01/26: -0,55 %
E-Stoxx 50 Flop 2
SAFRAN
Performance KW 01/26: -0,63 %
E-Stoxx 50 Flop 3
EssilorLuxottica
Performance KW 01/26: -0,77 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Ferrari
Performance KW 01/26: -1,26 %
E-Stoxx 50 Flop 5
CIE Financiere Richemont
Performance KW 01/26: +2,65 %
SMI Top 1
Swisscom
Performance KW 01/26: +1,14 %
SMI Top 2
Nestle
Performance KW 01/26: +0,90 %
SMI Top 3
Novartis
Performance KW 01/26: +0,55 %
SMI Top 4
Roche Holding
Performance KW 01/26: +0,52 %
SMI Top 5
Logitech International
Performance KW 01/26: -0,29 %
SMI Flop 1
Geberit
Performance KW 01/26: -0,36 %
SMI Flop 2
Swiss Life Holding
Performance KW 01/26: -0,46 %
SMI Flop 3
Alcon
Performance KW 01/26: -0,50 %
SMI Flop 4
Kuehne + Nagel International
Performance KW 01/26: -1,19 %
SMI Flop 5
voestalpine
Performance KW 01/26: +8,88 %
ATX Top 1
Lenzing
Performance KW 01/26: +8,41 %
ATX Top 2
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Performance KW 01/26: +3,35 %
ATX Top 3
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 01/26: +2,56 %
ATX Top 4
PORR
Performance KW 01/26: +1,75 %
ATX Top 5
Oesterreichische Post
Performance KW 01/26: +0,65 %
ATX Flop 1
STRABAG
Performance KW 01/26: +0,50 %
ATX Flop 2
Wienerberger
Performance KW 01/26: +0,20 %
ATX Flop 3
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 01/26: -0,09 %
ATX Flop 4
UNIQA Insurance Group
Performance KW 01/26: -0,91 %
ATX Flop 5
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 01/26: +18,78 %
Hang Seng Top 1
Hang Lung Properties
Performance KW 01/26: +9,44 %
Hang Seng Top 2
China Hongqiao Group
Performance KW 01/26: +7,83 %
Hang Seng Top 3
JD Health International
Performance KW 01/26: +7,21 %
Hang Seng Top 4
Sunny Optical Technology (Group)
Performance KW 01/26: +7,15 %
Hang Seng Top 5
Longfor Group Holdings
Performance KW 01/26: -3,02 %
Hang Seng Flop 1
CSPC Pharmaceutical Group
Performance KW 01/26: -4,76 %
Hang Seng Flop 2
China Mengniu Dairy
Performance KW 01/26: -5,49 %
Hang Seng Flop 3
Pop Mart International Group
Performance KW 01/26: -6,06 %
Hang Seng Flop 4
China Overseas Land & Investment
Performance KW 01/26: -8,70 %
Hang Seng Flop 5
