    CDU-Wirtschaftsrat fordert mehr KI in Industrie und Energiebranche

    Foto: KI-Nutzung am Arbeitsplatz, via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsrat der CDU fordert einen stärkeren Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in Industrie und Energiewirtschaft.

    Durch KI-gestützte Automatisierung, vorausschauende Wartungen und Prozessoptimierung könnten "Produktionsdurchlaufzeiten um bis zu 30 Prozent" und "manuelle Tätigkeiten um bis zu 40 Prozent" reduziert werden, sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, der "Rheinischen Post".

    In einer Analyse des Wirtschaftsrates heißt es: "KI-basierte Prognosen und Steuerung erhöhen die Flexibilität und Effizienz von Netzen, was die Integration erneuerbarer Energien unterstützt." So lasse sich mit KI etwa die Vorhersagegenauigkeit für Wind- und Solarenergie verbessern, was Netzstabilität und Effizienz steigere. Außerdem könne KI einen Beitrag zur Erreichung nationaler Klimaziele durch "Effizienzgewinne und Emissionsreduktionen" leisten.

    Strukturelle Faktoren würden eine breite KI-Nutzung derzeit aber noch behindern. Dazu zählten etwa Fachkräftemangel und fehlende Kompetenzen. Von der Politik erwartet der Wirtschaftsrat deshalb den "Ausbau von Aus- und Weiterbildung in KI-Kompetenzen zur Schließung des Fachkräftemangels".



