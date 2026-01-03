    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    BVB trennt sich von einem Kovac-Assistenten

    Für Sie zusammengefasst
    • Borussia Dortmund trennt sich von Alex Clapham.
    • Vertrag wäre im Sommer ohnehin ausgelaufen.
    • Kein Ersatz für Standard-Experten geplant.
    BVB trennt sich von einem Kovac-Assistenten
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    MARBELLA (dpa-AFX) - In Borussia Dortmunds Trainerteam gibt es im neuen Jahr eine Veränderung: Der Fußball-Bundesligist hat sich vom bisherigen Standard-Experten Alex Clapham vorzeitig getrennt. "Sein Vertrag wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen. Wir sind beide zum Schluss gekommen, dass wir jetzt getrennte Wege gehen", kommentierte Cheftrainer Niko Kovac die Personalie knapp zum Trainingsstart im neuen Jahr im spanischen Marbella.

    Der 36 Jahre alte Engländer hatte sein Aus beim BVB zuvor selbst über eine Internet-Plattform verkündet. Clapham war einst von Kovacs Vorgänger Nuri Sahin geholt worden. Nach dpa-Informationen wäre sein Vertrag nicht verlängert worden. Einen Ersatz soll es nicht geben./lap/DP/he

    Borussia Dortmund

    -0,46 %
    +0,77 %
    -1,81 %
    -9,83 %
    +3,83 %
    -12,92 %
    -39,49 %
    -16,82 %
    -67,36 %
    ISIN:DE0005493092WKN:549309

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 3,28 auf Tradegate (02. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 362,10 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,44 %/+52,44 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kurs- und Bewertungsfolgen von Personal- und Transfernews beim BVB: Pascal Groß' möglicher Abgang zu Brighton (≈2 Mio. Ablöse) löst Diskussion aus, ob das ad-hoc-relevant ist oder nur geringe Einsparungen bringt; außerdem werden mögliche Winterverkäufe (Duranville, Campbell, Kabar) als Einnahmequellen und die Hoffnung auf einen Kursboden um ~3,20 € für 2026 diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BVB trennt sich von einem Kovac-Assistenten In Borussia Dortmunds Trainerteam gibt es im neuen Jahr eine Veränderung: Der Fußball-Bundesligist hat sich vom bisherigen Standard-Experten Alex Clapham vorzeitig getrennt. "Sein Vertrag wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen. Wir sind beide zum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     