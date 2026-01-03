BVB trennt sich von einem Kovac-Assistenten

Auf jeden fall als (teurere) Kader-Alternative zu Duranville, der ja jetzt im Wintertransferfenster gehen soll.

Möglicherweise ist er ab Sommer auch die Adeyemi-Alternative. Dann käme das Geld ja passenderweise wieder rein.

Irgendwie von der Spielanlage auch die Sancho-Alternative, der wird wohl nicht unter Kovac kommen...

Außer es passiert noch etwas ganz Verrücktes...





Spielerisch zu beiden (Duranville, Adeyemi) als rechtslastige Flügelvariante, passt also auch in Kovacs System.

Aber auch variabel über links oder die Mitte.

Wobei ich ja immer noch hoffe, dass Kovac irgendwann auch mal umstellt und mit nem 10er Spielmacher agiert.

Dafür kämen dann Chucky, Bobb und Brandt in Frage.





Wenn Duranville und Campell beide im Winter gehen, stellt sich die Frage nach der Spieler/Ausbildungsquote im Kader.

Unter Umständen ziehen sie dann schon mal auch als Vorgriff für den Sommer noch den einen oder anderen Youngster in den Profikader hoch (z.B. Albert, Inacio, Kaba).