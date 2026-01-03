BVB trennt sich von einem Kovac-Assistenten
- Borussia Dortmund trennt sich von Alex Clapham.
- Vertrag wäre im Sommer ohnehin ausgelaufen.
- Kein Ersatz für Standard-Experten geplant.
MARBELLA (dpa-AFX) - In Borussia Dortmunds Trainerteam gibt es im neuen Jahr eine Veränderung: Der Fußball-Bundesligist hat sich vom bisherigen Standard-Experten Alex Clapham vorzeitig getrennt. "Sein Vertrag wäre ohnehin im Sommer ausgelaufen. Wir sind beide zum Schluss gekommen, dass wir jetzt getrennte Wege gehen", kommentierte Cheftrainer Niko Kovac die Personalie knapp zum Trainingsstart im neuen Jahr im spanischen Marbella.
Der 36 Jahre alte Engländer hatte sein Aus beim BVB zuvor selbst über eine Internet-Plattform verkündet. Clapham war einst von Kovacs Vorgänger Nuri Sahin geholt worden. Nach dpa-Informationen wäre sein Vertrag nicht verlängert worden. Einen Ersatz soll es nicht geben./lap/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 3,28 auf Tradegate (02. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 362,10 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8500 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +52,44 %/+52,44 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.
2026 könnte ein gutes Jahr für die BVB-Aktie werden. Ich wünsche allen Aktionären und Fans viel Erfolg.
Auf jeden fall als (teurere) Kader-Alternative zu Duranville, der ja jetzt im Wintertransferfenster gehen soll.