    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weitere Pfandsysteme? Umweltminister für mehr Recycling

    Für Sie zusammengefasst
    • Ausweitung von Pfandsystemen für Rohstoffe geplant.
    • Kreislaufwirtschaft wird 2026 Hauptthema in Deutschland.
    • Recycling senkt Abhängigkeit von Rohstofflieferanten.
    Weitere Pfandsysteme? Umweltminister für mehr Recycling
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Um mehr wertvolle Rohstoffe zu recyceln, kann sich Bundesumweltminister Carsten Schneider eine Ausweitung von Pfandsystemen vorstellen. Als Beispiel nannte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin Autobatterien, wo es ein solches System bereits gibt. Details wolle er aber noch mit der Wirtschaft besprechen.

    Über die sogenannte Kreislaufwirtschaft, also den Erhalt, die Reparatur und das Recycling von Produkten, sagte Schneider: "Das wird eines der Hauptthemen für das Jahr 2026 sein." Wegwerfen müsse teurer werden als wiederverwerten.

    Damit werde Deutschland auch unabhängiger von Rohstofflieferanten wie China. "Wir sollten nicht im Müll ersticken, sondern sollten die wertvollen Rohstoffe wieder nutzen." Davon könne auch die Wirtschaft profitieren, Deutschland sei extrem stark in Umwelttechnologien./hrz/DP/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Weitere Pfandsysteme? Umweltminister für mehr Recycling Um mehr wertvolle Rohstoffe zu recyceln, kann sich Bundesumweltminister Carsten Schneider eine Ausweitung von Pfandsystemen vorstellen. Als Beispiel nannte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin Autobatterien, wo es …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     