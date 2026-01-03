    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Emirate schließen Abzug ihrer Truppen aus dem Jemen ab

    Für Sie zusammengefasst
    • VAE beenden Abzug ihrer Soldaten aus dem Jemen.
    • Separatisten planen Referendum zur Selbstbestimmung.
    • Spannungen zwischen VAE und Saudi-Arabien steigen.
    Emirate schließen Abzug ihrer Truppen aus dem Jemen ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DUBAI/SANAA (dpa-AFX) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben den Abzug ihrer Soldaten aus dem Bürgerkriegsland Jemen abgeschlossen. Das Verteidigungsministerium gab auf der Plattform X bekannt, alle Einheiten der Streitkräfte zurückgeführt zu haben, wie mehrere Medien des Landes berichteten. Der seit 2014 andauernde Bürgerkrieg im Jemen, in dem neben den VAE auch Länder wie Saudi-Arabien und der Iran ihre Interessen durchsetzen wollen, war in den vergangenen Tagen erneut aufgeflammt.

    Die VAE, die die Separatisten des Südlichen Übergangsrats (STC) unterstützen, sind eigentlich seit Jahren mit Saudi-Arabien im Kampf gegen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen verbündet. Die Huthi kontrollieren große Teile im Norden des Landes, einschließlich der Hauptstadt Sanaa. Die offizielle Regierung in dem Bürgerkriegsland, die wiederum von Saudi-Arabien unterstützt wird, ist sehr schwach.

    Zuletzt hatten die VAE im Jemen zunehmend eigene Interessen verfolgt. Die von ihnen unterstützten Separatisten nahmen in den vergangenen Wochen große Gebiete ein, die auch an Saudi-Arabien grenzen, was Riad unter Druck setzte. Am Dienstag gerieten die eigentlichen Verbündeten gefährlich aneinander, als ein von Saudi-Arabien angeführtes Militärbündnis den Hafen der jemenitischen Stadt Mukalla bombardierte und den Emiraten vorwarf, dort Waffen und Fahrzeuge für die Separatisten zu liefern, was Abu Dhabi zurückwies. Zugleich kündigten die VAE den Rückzug ihrer verbliebenen Einheiten an. Um wie viele Soldaten es sich handelte, blieb zunächst unklar.

    Referendum geplant

    Am Freitag hatten die STC-Separatisten erklärt, ein Referendum zur "Selbstbestimmung des Südens" abhalten zu wollen. Die Abstimmung solle den Bewohner des Südens das Recht geben, über ihre politische Zukunft zu entscheiden. Die Separatisten streben bereits seit längerem eine Abspaltung südlicher und östlicher Gebiete vom Norden des Landes an.

    Jemen war bereits von 1967 bis zu einer Wiedervereinigung im Jahr 1990 geteilt. Ein unabhängiger Südjemen würde die regionale Konkurrenz zwischen den VAE und Saudi-Arabien, beispielsweise um strategische Häfen, Energieexporte und Handelsrouten, wohl weiter verschärfen./hme/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Emirate schließen Abzug ihrer Truppen aus dem Jemen ab Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) haben den Abzug ihrer Soldaten aus dem Bürgerkriegsland Jemen abgeschlossen. Das Verteidigungsministerium gab auf der Plattform X bekannt, alle Einheiten der Streitkräfte zurückgeführt zu haben, wie mehrere …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     