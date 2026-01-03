Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

T&D Holdings gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,70 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,23 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,94 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. T&D Holdings verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,70 %. Mit +3,70 % Dividendenrendite bietet T&D Holdings ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,23 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen T&D Holdings für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,70 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,94. T&D Holdings weißt eine Marktkapitalisierung von 10,77 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,70 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

T&D Holdings ist ein führender Anbieter von Lebensversicherungen in Japan, bekannt für innovative Produkte und starke Kundenorientierung. Hauptkonkurrenten sind Nippon Life und Dai-ichi Life.

T&D Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die T&D Holdings Aktie. Mit einer Performance von 0,00 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,70 %, eine Investition von etwa 81.082€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 124,00 +55,00 % +3,70 % 2025 80,00 +14,29 % +2,78 % 2024 70,00 +12,90 % +2,63 % 2023 62,00 +10,71 % +4,17 % 2022 56,00 0,00 % +3,33 %

Warum T&D Holdings für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,70 %

Stetiges Dividendenwachstum: +17,23 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 13,94

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

T&D Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche 0,00 % 1 Monat +4,71 % 3 Monate -1,96 % 1 Jahr +12,99 %

Informationen zur T&D Holdings Aktie

Es gibt 544 Mio. T&D Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,77 Mrd. € wert.

T&D Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die T&D Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur T&D Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.