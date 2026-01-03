RWE-Chef
Gas und Strom werden billiger
- RWE-Chef Krebber erwartet sinkende Strom- und Gaspreise.
- Stabilität der Großhandelspreise sorgt für Entlastung.
- Gasversorgung in diesem Winter als gesichert eingeschätzt.
ESSEN (dpa-AFX) - Der Chef des Energiekonzerns RWE , Markus Krebber, rechnet mit sinkenden Preisen bei Strom und Gas. Die Großhandelspreise beim Strom seien stabil, sagte Krebber der "Rheinischen Post". "Da der Staat die Netzentgelte bezuschusst, wird es für viele Stromkunden unterm Strich 2026 günstiger werden." Auf mittlere Frist erwarte er dann stabile Preise, denn die Erzeugung werde günstiger, während die Netzentgelte stiegen.
Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox führen die geringeren Stromnetzgebühren in diesem Jahr für einen Haushalt mit einem Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden pro Jahr zu einer Entlastung von 77 Euro brutto.
RWE erzeugt seinen Strom unter anderem in Gaskraftwerken. Das Unternehmen beliefert seit einigen Jahren nur noch Großkunden, nicht etwa Privathaushalte. Krebber geht davon aus, dass RWE in den nächsten zwei Jahren von sinkenden Gaspreisen profitieren wird. Als Grund nannte er ein wachsendes Angebot an Flüssiggas (LNG).
Wie die Bundesregierung und die Bundesnetzagentur hält der RWE-Chef die Gasversorgung in diesem Winter für gesichert. "Bei einem normal kalten Winter hat Deutschland kein Problem beim Gas, die Lieferwege sind stabil. Doch das Energiesystem ist auf Kante genäht, das ist riskant", sagte Krebber. "Wenn man jeden Winter schaffen will, auch wenn es sehr kalt wird oder es Lieferausfälle gibt, ist es wichtig, die LNG-Terminals auszubauen."/bf/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,47 % und einem Kurs von 46,85 auf Tradegate (02. Januar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +0,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,29 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 34,85 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -6,08 %/+15,26 % bedeutet.
