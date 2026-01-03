    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Experte

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI für kreative Prozesse in Unternehmen nutzen

    Für Sie zusammengefasst
    • KI bietet Inspiration für kreative Prozesse in Firmen.
    • Effizienz darf nicht auf Kosten von Qualität gehen.
    • Datenverfügbarkeit ist Voraussetzung für Innovation.
    Experte - KI für kreative Prozesse in Unternehmen nutzen
    Foto: Siarhei - 356130783

    KAISERSLAUTERN (dpa-AFX) - Künstliche Intelligenz sollte nach Einschätzung eines Experten in Unternehmen noch viel mehr für kreative Prozesse genutzt werden. KI könne Inspiration bieten, um auf neue Ideen zu kommen, sagte Jörg Dörr, wissenschaftlicher Leiter des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering IESE in Kaiserslautern, der Deutschen Presse-Agentur. "Gerade für Inspirationszwecke finde ich KI interessant."

    Bei kreativen Prozessen sei in frühen Phasen zunächst noch nicht ganz so wichtig, ob ein KI-Ergebnis richtig oder falsch sei, erklärte Dörr. Es gehe zunächst einmal darum, neue Wege zu denken. "Die Kunst ist dann, daraus eine sehr gute Idee herauszufiltern." Hier sei die Kombination verschiedener KI-Anwendungen denkbar. Eine KI schaffe Ideen, eine andere könne eine erste Bewertung dieser vornehmen.

    Effizienz ist nicht alles

    Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfe es bei der Nutzung von KI oder Software nicht darum gehen, Effizienz um jeden Preis zu steigern. Dörr warnte davor, das Hauptaugenmerk auf einen effizienteren Einsatz von Ressourcen zu legen, wenn dies zulasten der Qualität gehe. "Wir brauchen Qualität und Innovation." Dafür gehe es auch um das Bewahren wichtiger Erfahrungen und wichtigen Wissens beispielsweise, wenn ältere Beschäftigte in Rente gingen. Das könne etwa mit Hilfe digitaler Zwillinge erreicht werden.

    Voraussetzung für die Entwicklung innovativer Lösungen mit Unterstützung von KI seien verfügbare Daten, sagte Dörr. In der Landwirtschaft sei mit dem im April 2025 gestarteten Projekt zum europäischen Agrar-Datenraum (CEADS) ein erster wichtiger Schritt gegangen worden. Dabei ist das IESE einer der Technologiepartner.

    In der Branche fielen in Betrieben zahlreiche Daten etwa zu Flächennutzung, Bewirtschaftung und Pflanzenschutz an. Diese lägen häufig noch in getrennten Systemen, ein Zusammenführen bringe große Vorteile, für Betriebe eine größere Vergleichbarkeit der eigenen Erträge und Kosten. Früher sei es das Paradigma gewesen, dass Hersteller und Betriebe Daten isoliert erfassen und nicht miteinander teilen. Das sei aber ineffizient, sagte Dörr. Der Weg müsse weggehen von Datensilos./chs/DP/he






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Experte KI für kreative Prozesse in Unternehmen nutzen Künstliche Intelligenz sollte nach Einschätzung eines Experten in Unternehmen noch viel mehr für kreative Prozesse genutzt werden. KI könne Inspiration bieten, um auf neue Ideen zu kommen, sagte Jörg Dörr, wissenschaftlicher Leiter des …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     