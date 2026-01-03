Polizei veröffentlicht Fotos

Auf den Fotos sind mehrere Personen mit schwarzen Sturmhauben zu sehen. Eine trägt rote Handschuhe, eine andere Person grüne Handschuhe. Außerdem wurden Bilder eines schwarzen Autos sowie eines weißen Kleintransporters veröffentlicht. Nach Einschätzung der Polizei könnten sie von den Tätern als Fluchtautos genutzt worden sein.

GELSENKIRCHEN (dpa-AFX) - Nach dem Einbruch in die Sparkasse Gelsenkirchen mit Beute in Millionenhöhe hat die Polizei Fotos der maskierten Tatverdächtigen veröffentlicht. Es handelt sich um Aufnahmen aus Überwachungskameras. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurden sie in dem angrenzenden Parkhaus aufgenommen, von dem aus sich die Einbrecher Zutritt zu der Bank verschafft hatten.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Personen und den Fahrzeugen. Zeugen können diese über das Fahndungsportal oder telefonisch unter den Rufnummern 0209/365-8112 oder 0209/365-8240 übermitteln.

Wie hoch ist der Schaden?



Bei dem Einbruch hatten die Täter fast alle 3.250 Kunden-Schließfächer der Sparkasse-Filiale im Stadtteil Buer aufgebrochen. Sie drangen in einen Archivraum ein, von dem aus sie ein großes Loch in den Tresorraum bohrten. Einsatzkräfte entdeckten den Einbruch am frühen Montagmorgen nach einem Alarm der Brandmeldeanlage. Die Beutetour zog sich möglicherweise über Tage hin: Zeugen beobachteten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Männer mit großen Taschen im Treppenhaus des Parkhauses.

Die Beute wurde zunächst grob mit der Versicherungssumme in Höhe von rund 30 Millionen Euro angegeben, könnte aber auch deutlich darüber liegen. "Wir gehen von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag aus", sagte ein Sprecher der Polizei. Wie hoch die Schadenssumme sei, lasse sich derzeit jedoch nicht seriös sagen.

Auch die Sparkasse äußerte sich dazu nicht. "Wir wissen nicht, was in den Schließfächern drin ist", sagte ein Sprecher. Die Sparkassenfiliale ist vorerst geschlossen. "Wir arbeiten daran, dass wir so schnell wie möglich wieder öffnen können", hieß es am Samstag.

Gefälschtes Auto-Kennzeichen



Bereits am Dienstag hatte die Polizei von einem schwarzen hochmotorisierten Auto mit maskierten Männern berichtet, das auf Videoaufnahmen zu sehen sei. Das Kennzeichen mit Kennung Hannover war gefälscht. Laut Polizei haben sich die Sequenzen in einer Whatsapp-Gruppe von Betroffenen verbreitet.

Nach dem spektakulären Einbruch gehen die Ermittler einer "Flut" an Hinweisen nach. Eine heiße Spur gibt es den Angaben zufolge aber nicht. "Wir haben viele Hinweise aus vielen Richtungen", sagte der Polizeisprecher. Eine Festnahme stehe derzeit aber nicht an./cr/DP/he



