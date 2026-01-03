CBS News
Maduro wurde von US-Eliteeinheit gefasst
Für Sie zusammengefasst
- Maduro von US-Eliteeinheit Delta Force gefangen genommen
- Bericht von CBS News, US-Beamte bestätigen Festnahme
- Delta Force zuvor aktiv bei IS-Anführer Bagdadi-Einsatz
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro ist laut einem Medienbericht von einer US-Elite-Spezialeinheit gefangen genommen worden. Am frühen Samstagmorgen sei Maduro von Einheiten der Delta Force in Gewahrsam genommen worden, berichtete der US-Sender CBS News unter Berufung auf US-Beamte.
Die Einheit der US-Armee kam auch 2019 zum Einsatz, bei der der Anführer des Islamischen Staates (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, getötet wurde./ngu/DP/he
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen