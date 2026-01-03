    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Venezuelas Verteidigungsminister ruft zum Widerstand auf

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Angriffe auf Venezuela: Verteidigungsminister ruft auf
    • Padrino: "Wir werden nicht brechen, Widerstand vereint!"
    • Angriffe zielen auf Militärstützpunkte und Infrastruktur.
    Venezuelas Verteidigungsminister ruft zum Widerstand auf
    CARACAS (dpa-AFX) - Nach den US-Angriffen auf Venezuela hat der Verteidigungsminister des südamerikanischen Landes zum Widerstand aufgerufen. "Sie haben uns angegriffen, aber sie werden uns nicht brechen", sagte Vladimir Padrino in einer Videobotschaft. "Vereint bilden Soldaten und das Volk eine unzerstörbare Mauer des Widerstands." Alle Truppen würden zur Landesverteidigung eingesetzt.

    Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen und nach Angaben von Präsident Donald Trump auch den autoritären Staatschef Nicolás Maduro gefasst und außer Landes gebracht.

    Die Luftschläge richteten sich Berichten zufolge vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen. Unter anderem soll die Fuerte Tiuna - die wichtigste Militärbasis des Landes - in Caracas angegriffen worden sein./dde/DP/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
