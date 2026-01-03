US-Vize-Außenminister
Maduro wird zur Rechenschaft gezogen
Für Sie zusammengefasst
- Maduro von US-Streitkräften gefasst, Rechenschaft folgt.
- US-Vize-Außenminister spricht von "gestürztem Tyrannen".
- Verbrechen Maduros sollen nun verfolgt werden.
Foto: Siarhei - 356130783
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von US-Streitkräften gefasste venezolanische Staatschef Nicolás Maduro wird nach Angaben von US-Vize-Außenminister Christopher Landau für seine "Verbrechen" zur Rechenschaft gezogen. "Der Tyrann ist gestürzt", schrieb Landau auf X./ngu/DP/he
