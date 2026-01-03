    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'New York Times'

    Trump lobt Einsatz zur Gefangennahme Maduros

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump bezeichnet US-Einsatz gegen Maduro als Erfolg.
    • Operation war laut Trump gut geplant und brillant.
    • Pressekonferenz zu weiteren Details in Mar-a-Lago.
    WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat in einem Telefonat mit der "New York Times" den US-Einsatz zur Ergreifung des venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro als Erfolg gewertet. Dieser sei aufgrund "viel guter Planung und vieler großartiger Soldaten und großartiger Leute" erfolgreich durchgeführt worden, berichtete die Tageszeitung unter Berufung auf ein Gespräch mit dem Präsidenten. Er habe das Vorgehen als "brillante Operation" bezeichnet.

    Auf die Frage, ob er sich die Zustimmung des Kongresses für das Vorhaben eingeholt habe oder wie es mit Venezuela weitergehe, sagte Trump, er wolle dazu bei einer Pressekonferenz in seiner Residenz Mar-a-Lago Stellung beziehen. Sie ist für 11.00 Uhr (17.00 Uhr in Deutschland) angekündigt.

    Trump hatte kurz zuvor auf Truth Social einen US-Angriff auf Venezuela bestätigt, bei dem Maduro und dessen Ehefrau gefasst worden seien. Beide seien außer Landes geflogen worden./ngu/DP/he





    dpa-AFX
