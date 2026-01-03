Silberpreis taumelt aktuell: Warum Silber 2026 dennoch enormes Potenzial bietet

Sichern Sie sich jetzt den top-aktuellen Report "Gold & Silber auf Rekordjagd – 5 Produzenten mit Potenzial" kostenlos!

Dass der jüngste Höhenflug des Silberpreises nach einer Korrektur verlangte, sollte angesichts der überhitzten Stimmung nicht überraschen. Und diese Korrektur ist nun da. Die große Frage lautet: Wie „schlimm“ wird es für den Silberpreis? Das Ganze ist jedoch zunächst nur für einen kurzfristigen Zeitraum zu bewerten. An dem übergeordneten Preisziel von 100 US-Dollar für Silber hat sich bislang nichts geändert. Nicht minder explosiv präsentiert sich die aktuelle Situation im Übrigen für den Kupferpreis.

Die wichtigsten Preistreiber für Gold und Silber stehen unverändert auf grün

Seit geraumer Zeit befindet sich der Silbermarkt in einem strukturellen Defizit. Das Angebot aus Minenproduktion und Recycling kann die Nachfrage nicht decken. Eine Belebung der Nachfrage schlägt direkt auf die Preise durch. Zum Großteil wird Silber aus der Industrie nachgefragt. Seine Eigenschaften machen das Edelmetall in vielen Anwendungen unentbehrlich. Mit dem Investmentbereich erlangte ein weiterer Sektor zuletzt große Bedeutung. Silber trat hier aus dem Schatten von Gold und wird von immer mehr Marktakteuren als sicherer Hafen wahrgenommen. Die enormen Mittelzuflüsse in physisch besicherte Silber-ETFs sind da nur ein Aspekt. Geo- und wirtschaftspolitische Brandherde gibt es zur Genüge, sodass dieser Absicherungsaspekt auch im Jahr 2026 von großer Bedeutung bleibt. Nicht zuletzt verdeutlichen die aktuellen Entwicklungen im Konflikt zwischen den USA und Venezuela und das daraus resultierende Eskalationspotenzial den hohen Absicherungs-Bedarf für Anleger und Investoren.

Aktienindizes, wie Dax, Dow Jones Ind. oder aber Nasdaq 100 sind nicht so stabil, wie sie wirken. Eine Korrektur an den Aktienmärkten könnte Gold, Silber & Co. wieder in den Fokus rücken lassen.

Die eklatante US-Dollar-Schwäche trieb die Rallye der Gold- und Silberpreise maßgeblich an. Gegenwärtig deutet wenig darauf hin, dass der Greenback auf absehbarer Zeit zu alter Stärke zurückfinden könnte. Der wichtige US-Dollar-Index notiert deutlich unterhalb von 100 Punkten. Und auch seitens der Anleiherenditen besteht noch kein Grund zur Sorge. Die für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren mit knapp 4,2 Prozent noch auf einem moderaten Niveau.

Das noch vor dem Jahreswechsel veröffentliche Protokoll zur FOMC-Sitzung vom 09. Dezember / 10. Dezember nährt die Hoffnung auf weitere Zinssenkungen durch die Fed. Das könnte den US-Dollar weiter schwächen.

Ein Blick auf die aktuelle Gold-Silber-Ratio

Zum Zeitpunkt der letzten Betrachtung der Gold-Silber-Ratio an dieser Stelle betrug diese 57 und lag damit bereits unter dem langfristig relevanten Wert von 60. Der Goldpreis notiert aktuell bei 4.332 US-Dollar und der Silberpreis aktuell bei 72,2 US-Dollar. Die Ratio beträgt entsprechend etwa 60. Die befürchtete Eskalation der Ratio in Richtung 40 blieb bislang aus.

Fazit - Warum Silber 2026 dennoch enormes Potenzial bietet

Aus charttechnischer Sicht ist der Silberpreis angezählt. Im besten Fall bleibt die aktuelle Korrektur auf den Preisbereich von 70 US-Dollar begrenzt. Es muss allerdings auch damit gerechnet werden, dass der Preisbereich von 54,5 US-Dollar (ehemaliges Doppeltop) noch einmal angesteuert wird. Spätestens mit dem Erreichen der 54,5 US-Dollar sollte die Situation auf mögliche antizyklische Einstiegsgelegenheiten geprüft werden. Aufgrund der intakten Preistreiber und ungeachtet der kurzfristigen Turbulenzen sind die mittel- und langfristigen Perspektiven für Silber unverändert intakt und ein Preisziel von 100 US-Dollar zu favorisieren. Ähnliches gilt für den Goldpreis, der die 5.000 US-Dollar noch nicht aus den Augen verloren hat und mit etwas „Glück“ in Richtung 6.500 US-Dollar laufen könnte.

Ausgesuchte Silberaktien bieten nach wie vor exzellente Alternativen zu Technologie- und Rüstungswerten wie Nvidia und Palantir oder Rheinmetall und Renk. Vor allem gut positionierte Silberproduzenten, wie Pan American Silver, Fresnillo oder Hecla Mining oder das Streaming-Unternehmen Wheaton Precious Metals versprechen unverändert enormes Kurspotenzial.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

