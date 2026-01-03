Starke Ausschüttungen
Diese Aktie steigert ihre Dividende stetig und zahlt jetzt eine saftige Ausschüttung
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +10,44 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Mitsubishi HC Capital ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen, das Leasing und Finanzierungslösungen anbietet. Es ist stark in Asien vertreten und expandiert international. Hauptkonkurrenten sind Sumitomo Mitsui Finance and Leasing und ORIX Corporation. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Unterstützung durch die Mitsubishi Group und maßgeschneiderte Finanzlösungen.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Mitsubishi HC Capital nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Mitsubishi HC Capital gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,64 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+10,44 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,38 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Mitsubishi HC Capital verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,64 %.
Mit +3,64 % Dividendenrendite bietet Mitsubishi HC Capital ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +10,44 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Mitsubishi HC Capital für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,64 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,38.
Mitsubishi HC Capital weißt eine Marktkapitalisierung von 10,56 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,64 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Mitsubishi HC Capital Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.01.2026
Die Mitsubishi HC Capital Aktie notiert aktuell bei 7,2000€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0500 € entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,64 %, eine Investition von etwa 329.671€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|46,00
|+15,00 %
|+3,64 %
|2025
|40,00
|+8,11 %
|+3,84 %
|2024
|37,00
|+12,12 %
|+3,47 %
|2023
|33,00
|+17,86 %
|+4,91 %
|2022
|28,00
|0,00 %
|+4,65 %
Warum Mitsubishi HC Capital für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,64 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +10,44 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 11,38
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Mitsubishi HC Capital Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|0,00 %
|1 Monat
|+2,13 %
|3 Monate
|+5,11 %
Informationen zur Mitsubishi HC Capital Aktie
Es gibt 1 Mrd. Mitsubishi HC Capital Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,56 Mrd. € wert.
Mitsubishi HC Capital Aktie jetzt kaufen?
Ob die Mitsubishi HC Capital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mitsubishi HC Capital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.